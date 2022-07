Cinco artistas que no te puedes perder en la quinta edición de Mad Cool Festival

Puede que no sean cabezas de cartel, pero no les falta de nada...

Noelia Murillo

Este miércoles arranca la esperadísima quinta edición de Mad Cool Festival en Valdebebas (Madrid) un festival que llevaba dos años sin celebrarse y que, en esta ocasión, ha sumado un quinto día para redondear su propuesta. Entre algunos de los artistas que figuran en su casi infinito cartel están Metallica, Florence and The Machine, Chvrches, Wolf Alice, Foals, The Killers, Imagine Dragons, Muse, Black Pumas. Todos ellos aparecen entre las primeras filas de nombres confirmados para este evento.

Si bien es cierto que muchos de ellos son el principal reclamo del festival, existe una buena cantidad de agrupaciones y artistas que, probablemente, van a ofrecer una de sus mejores actuaciones en este recinto, en el que se han dispuesto hasta siete escenarios de diferentes tamaños. A pesar de que estos no figuran entre los llamados 'cabezas de cartel', nadie diría que no deberían estar en esa posición. Sus propuestas son arriesgadas y diferentes y pueden suponer una genial alternativa si quieres hacer nuevos descubrimientos. Estas son las seis propuestas que no debes perderte:

1. PHOEBE BRIDGERS

Una de las señas de identidad de esta cantautora y compositora estadounidense es la sutileza con la que sumerge a los oyentes en canciones marcadas por la melancolía y la tristeza. A pesar de que este sea su rasgo definitivo, estas composiciones suelen viajar por una serie de ritmos y sonidos que las convierten en piezas llenas de esperanza y vitalidad. Ejemplo de ello es, por ejemplo, una de sus últimas canciones 'I Know The End'.

Debes verla si... Buscas una puesta en escena diferente y conjuntada, ya que generalmente suele salir al escenario ataviada con un mono negro con los huesos de esqueleto dibujados (aunque recientemente ha cambiado esta indumentaria, tal y como comprobamos en Glastonbury), así como un concierto tranquilo para disfrutar de un poco de paz.

Actuará... Viernes 8 de julio. Escenario Region of Madrid, a las 21.15 horas.

2. ST. VINCENT

Debido a la excelsa trayectoria de Annie Clark, más conocida como St. Vincent, que ha vendido millones de copias de sus discos de estudio, ha firmado una línea de guitarras eléctricas exclusivas y ha colaborado con reconocidos artistas de la industria (Kamashi Washington o David Byrne, entre otros), cuesta entender por qué no aparece entre las cabezas de cartel del tercer día del festival.

Debes verla si... Lo que buscas es una propuesta escénica creativa y totalmente diferente al resto, donde confluyen los sonidos electrónicos y otros más cercanos a la década de los 70. En este último caso, lo más probable es que gran parte de su repertorio se centre en su último disco, 'Daddy's Home'.

Actuará... Jueves, 7 de julio. Escenario Region Of Madrid, a las 0.40 horas.

3. ARLO PARKS

La voz de esta cantante estadounidense es dulce, suave y... nocturno. Escuchar su música de noche suma a cualquier situación y nos lleva a una experiencia casi mística, gracias a una combinación de raíces soul, funk y R&B sensuales y desconcertantes. En sus letras hay tranquilidad, angustia y positivismo. Teniendo. en cuenta que solo tiene 21 años, nadie podría dudar de que aún le queda mucho horas. por explorar y va por buen camino.

Debes verla si... Quieres conocer más y mejor su primer y único disco, 'Collapsed in Sunbeams'. Arlo arrancó su gira justo antes del estallido de la pandemia y, por razones lógicas, no pudo concluirla. Ver a cientos de asistentes a sus pies en el Mad Cool puede que sea la mejor recompensa por ello.

Actuará... Domingo 10 de julio. Escenario The Loop Powered By Iberdrola, a las 19.25 horas.

4. HAIM

Si has visto 'Licorice Pizza', la última película de Paul Thomas Anderson, es muy probable que una de las tres integrantes de Haim, que son hermanas, te resulte familiar. Estás en lo cierto: Alana Haim no es solo una extraordinaria artista sobre el escenario y en el estudio de grabación, también es una genial actriz. No obstante, en este apartado debemos centrarnos en la música, que tampoco está nada mal.

Debes verlas si... Eres de las que apuestan por la comunión de ritmos y sonidos de diferentes épocas. Las angelinas saben sacarle todo el jugo posible a sus composiciones tanto en directo como en sus discos de estudio, donde suenan a pop-rock setentero, jazzístico y alternativo. Sus canciones tienen mucho de Fleetwood Mac y también del Laurel Canyon de Joni Mitchell, donde la jovialidad y el buen rollo les caracteriza.

Actuarán... Viernes 8 de julio. Escenario Madrid Is Life, a las 20.20 horas.

5. SIGRID

La artista noruega es una de esas voces que, cuando logramos encontrar, no queremos abandonar. A pesar de su juventud, aspira a convertirse una de las estrellas de pop contemporáneas y, al verla, es inevitable pensar en Avril Lavigne. De aspecto angelical y modesto (no suele salir de los vaqueros y las camisetas básicas), es capaz de sorprender con una voz potente y arrolladora al más puro estilo Adele. Esta, por cierto, es una de sus principales influencias, según ha reconocido en alguna ocasión.

Debes verla si... Valoras el trabajo y el tesón. Porque es joven, sí, pero no debemos pasar por alto que desde bien pequeña, con tan solo 20 años, se lanzó como solista y puso su nombre en un contrato con una de las grandes firmas de la industria, Island Records. Se toma la música en serio y lo transmite en cada una de sus intervenciones.

Actuará... Viernes 8 de julio. Escenario Region of Madrid, a las 23.10 horas.