La polémica por lo ocurrido entre Chris Rock y Will Smith ha hecho que pasemos por alto la broma que el comediante dedicó a la actriz española.

Clara Hernández

Chris Rock se convirtió junto a Will Smith en uno de los grandes protagonistas de los Premios Oscar 2022, aunque seguramente no de la forma que ambos hubieran deseado. Fue a raíz de que el recién ganador de un Oscar a mejor actor por 'El método Williams' se subiera al escenario para propinar un puñetazo en la cara al primero (un golpe, aclaramos, que no formaba parte del guion).

El motivo que había desencadenado la cólera del expríncipe de Bel-Air era una broma que el productor y humorista dedicó a su esposa, Jada Pinkett Smith, la cual hacía alusión a la alopecia que esta sufre (en concreto, Chris Rock sugirió que sería perfecta para grabar la secuela de 'La teniente O'Neil', es decir, la segunda parte de la película para la que Demi Moore tuvo que raparse la cabeza).

Aunque el episodio, que ha sido censurado por todos y que concluyó con un Will Smith con lágrimas en los ojos pidiendo perdón a la Academia (aunque no al receptor del puñetazo) ha sido lo más comentado de la ceremonia, lo que es cierto es que no fue la única broma que Chris Rock, conocido por su humor ácido, realizó durante la ceremonia. Incluso, una de sus víctimas fue Penélope Cruz.

La broma que encajó Penélope Cruz de buen grado (al menos se rió a carcajadas junto a su marido, Javier Bardem, que también la celebró con risas cuando la cámara les enfocó) y que quedó eclipsada por lo sucedido poco después con Will Smith tenía un regusto machista y no dejaba en muy buen lugar a Penélope, mientras mostraba complicidad con su esposo.

Aunque Penélope Cruz, como Javier Bardem, estaba nominada a la categoría de mejor interpretación, el cómico obvió este punto y se refirió a ella como "la mujer de Bardem".

"Javier Bardem y su mujer están nominados hoy. Si Bardem gana y ella no, entonces él no ganará esta noche", dijo el humorista, insinuando, de alguna manera, que Penélope Cruz no soportaba que su pareja ganaba si ella no lo hacía. Es decir, que era envidiosa, o 'complicada', o gruñona... o todo eso a la vez.

La reacción de Bardem, sin embargo, no tuvo nada que con la de Will Smith, que ha sido muy censurada, y el intérprete de 'Ser los Ricardos' se rió.

No es la primera vez que Chris Rock, que ha presentado la gala de los Oscar hasta en dos ocasiones (2005 y 2016) y ha sido considerado en distintos momentos el mejor comediante de EE UU, es criticado por sus chistes, con frecuencia políticamente incorrectos. Incluso algunos de ellos fueron dirigidos en el pasado también contra Will Smith: ("Es injusto que Will Smith no esté nominado pero también lo es que cobre 20 millones por 'Wild Wild West'", indicó en un momento de la gala de 2016, protagonizada por la polémica por no contar con ni un solo actor o actriz negros en su lista de nominados).

"¿Por qué el público espera que los artistas se comporten mejor que lo hace el resto?", se ha defendido en alguna ocasión cuando le han acusado de un humor feroz.

