La precuela de 'Juego de tronos', que se estrenó el lunes en HBO, hizo estallar el récord de audiencia de la plataforma. Pero, ¿gustó?

Clara Hernández

La esperadísima 'La Casa del Dragón' ('The House of the dragon') se estrenó este lunes cumpliendo con las expectativas en cuanto a cifras. La que constituye la precuela de 'Juego de tronos', aquella otra ficción de récords mundiales, logró con su primer episodio convertirse en el mejor estreno de la historia de HBO Max ante casi 10 millones de espectadores y dejar imágenes virales como el vídeo de la usuaria @loudmouthjulia en Twitter, que muestra la fachada de un bloque de apartamentos en Nueva York en el que queda constancia de que prácticamente todos los vecinos están pendientes de los pormenores de la nueva serie.

Y ahora bien, teniendo en cuenta que la producción toma el relevo de la aclamada 'Juego de tronos', situándose 192 años antes de que naciera Daenerys Targaryen, la 'madre de dragones', para dar a conocer a sus antepasados, ¿qué impresiones ha dejado en su debut?

En general, son muchos quienes consideran que 'La casa del dragón', a tenor de su primera entrega, promete ser una digna sucesora de aquella, aunque su universo sea más limitado (se centra únicamente en los Targaryen) y, todavía, sea pronto para certificar que es capaz de provocar las pasiones desatadas de su predecesora ("ninguna casa se construyó en un día", argumentan). Esto es lo más repetido en las redes:

- En general muchos coinciden en que la nueva ficción ha sabido condensar los elementos que mejor funcionaron en su predecesora. Las luchas de poder y el afán por conseguir el trono anticipan la emoción.

- Una mujer con cabellera rubio platino a lo Daenerys (en la imagen que encabeza esta noticia) viene a ocupar el Trono de Hierro, algo que puede poner patas arriba la historia. Y esa mujer ya se ha convertido en uno de los personajes favoritos de los usuarios. Interpretada por la australiana de 22 años Milly Alcock, la joven princesa Rhaenyra Targaryen es la primogénita del rey, de pura sangre valyria, y una jineta de dragón. Dicen que nació con todo... pero no nació hombre.

- También el violento príncipe y guerrero Daemon Targaryen, hermano pequeño del rey Viserys y heredero al trono, interpretado por Matt Smith (el popular duque de Edimburgo en 'The Crown'), que comienza como jefe de la guardia de Desembarco del Rey, se perfila como uno de los predilectos.

- Huele a traiciones y a dragones de lejos. Para empezar, ya hemos visto a uno de estos últimos, colorido, oneroso y de grandes dimensiones.

- Hay momentos impactantes, como cuando Viserys debe decidir si sacrificar a su esposa por su hijo.

- Sí, la violencia y los episodios sangrientos siguen ahí, para bien y para mal.

- Guiños a 'Juego de tronos': En este primer capítulo se oye el apellido de los Stark o los Baratheon, y eso siempre es agradable.

- Presupuesto alto: Cada capítulo de 'La casa del dragón' tiene un coste de entre 20 y 30 millones, más del doble de lo que costaba un capítulo medio de 'Juego de tronos'. Se dice que la profusión de dragones se llevará parte de ese presupuesto, pero también los planos y la cuidada producción, que ya se puede notar en el comienzo.

- Con la bendición de George R.R. Martin: También el autor del libro en el que se basa la producción, cuya fidelidad a su novela ha garantizado, ha dado su beneplácito a esta ficción de la que ha alabado los efectos especiales, las actuaciones, la dirección y el guion. Y el alcance de algunos personajes, como el rey Viserys encarnado por Paddy Considine, "que da al personaje una majestuosidad trágica" que, según el novelista, en su libro nunca alcanzó.

