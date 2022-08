Carrie Bradshaw y el reencuentro con Aidan que tendremos en la segunda temporada de And just like that

Los nuevos episodios de la continuación de Sexo en Nueva York vienen llenos de esperadísimas novedades.

Julia García

El medio de comunicación estadounidense Deadline ha informado en exclusiva que el personaje de Aidan, secundario clave en la trama de Sexo en Nueva York, estará presente en la segunda temporada de And just like that, la continuación de la existosa serie de finales de los noventa y comienzos de los dosmil protagonizada por Sarah Jessica Parker.

Aidan, interpretado por John Corbett —popular por series como Doctor en Alaska y películas como Mi gran boda griega—, y Carrie Bradshaw fueron pareja durante la tercera temporada de Sexo en Nueva York. Una infidelidad acabó con una relación que nunca llegó a ser historia por completo pese a la presencia de Mr Big (Chris Noth) en la vida de Carrie.

Este fue finalmente quien se casó con la protagonista de la historia, como bien sabrás incluso si no la ha visto entera, pero Aidan y ella estuvieron a punto de hacerlo antes. En la segunda película que dio continuidad a la serie, Aidan y Carrie se encontraron en Dubai, demostrando que sus vidas podrían volver a cruzarse de nuevo.

Ahora, una vez Carrie —ojo, se viene un spoiler— se ha enfrentado a la pérdida de Big en la primera temporada de And Just Like That, puede que empiece a ver la luz al final del túnel, como se llama el capítulo final de la temporada, Aidan parece que volverá a cruzarse en su camino.

Adiós Mr Big, hola Aidan

Según informa Deadline, la de este secundario de peso en la historia de Sexo en Nueva York no será una aparición fugaz, sino que tendrá mucho influencia en la vida de Carrie durante la continuación de la serie de HBO Max. En su día se rumoreó que podría haber estado presente ya en la primera temporada, pero tal y como reconoció Michael Patrick King, productor ejecutivo del proyecto, les pareció que “ya era suficiente para Carrie” con el trágico desenlace de su relación con Big.

Tendremos que esperar un año para saber qué depara la vida a Aidan y Carrie en este nuevo reencuentro porque será en verano del 2023 cuando parece que está programado el estreno de la continuación de And just like that. En principio iba a ser solo una miniserie, pero su éxito de audiencia animó a continuar con el proyecto a sus responsables y a HBO Max. Sus productores anunciaron en una entrevista en Variety esa fecha aproximada —verano del 2023— para el estreno de la segunda entrega de una serie que comenzará el trabajo de producción en octubre.