La copresentadora de 'Estirando el chicle' presenta 'El CaroLate', un podcast para el que contará con nuevas colaboradoras. Hablamos con ella sobre su nuevo proyecto y el futuro de 'El chicle', entre otras cosas.

Clara Hernández

Carolina Iglesias, el 50% de 'Estirando el chicle' —ese podcast hilarante, empoderado, ganador de un Ondas y el segundo más escuchado en la plataforma Spotify— comienza una nueva aventura. El próximo 5 de octubre lanza un nuevo podcast, El CaroLate, un proyecto para el que cuenta con nuevas colaboradoras —las cómicas Laura Márquez y Charlie Pee— y que promete un ritmo divertido y "frenético".

En la víspera del Día Internacional del Podcast, este 30 de septiembre, y a raíz de un informe de Spotify que confirma el éxito de dicho formato (en solo un año, su consumo se ha duplicado, creciendo un 106%), hablamos con la humorista de tendencias de humor, de sus nuevos proyectos, de críticas, nuevas compañeras y del sentimiento de ser una pringada. También, del futuro de 'Estirando el chicle'.

Empezamos:

Como fans incondicionales de 'Estirando el chicle', necesitamos una aclaración: ¿'El CaroLate' acabará con 'El chicle'?

No, para nada. Además, una cosa no es consecuencia de la otra: este nuevo proyecto surgió después de que decidiéramos dar un descanso a 'Estirando el chicle'. Victoria Martín [copresentadora, con Carolina, de 'Estirando el chicle'] y yo llevamos 2 años superintensos, que parece que en 2 años hemos hecho el trabajo de 7, y tenemos que vivir cosas para luego contarlas. Lo que queremos durante unos meses es quedar para tomar cervezas y no para trabajar. Hay fecha de regreso: 'Estirando el chicle' vuelve el 6 de enero de 2023. En realidad, siempre hemos estado haciendo proyectos por separado pero este es más llamativo porque también es un podcast. Pero uno y otro pueden convivir porque no tienen nada que ver.

¿No hay riesgo de que se solapen?

No, porque son muy diferentes. 'El CaroLate', que se estrena el 5 de octubre, tiene un formato de 'late show'. Tendrá monólogos, entrevistas con otro formato y secciones por el medio que lo harán más frenético. Habrá un cómico o cómica invitada en cada programa que dispondrá de 5 minutos para hacer lo que le de la gana. Además, me acompañan Laura Márquez y Charlie Pee, que son unas cómicas brutales y amigas mías desde hace mucho tiempo. Tenía ganas de hacer un proyecto con ellas.

¿Cómo reacciona cuando se junta el humor de las tres?

Es guay porque somos muy diferentes. Las tres somos muy serias a la hora de hacer humor pero cada una viene de un sitio muy diferente: yo soy gallega, Charlie es catalana y Laura es andaluza, que ya de primeras parecemos un chiste. Hemos conectado muy bien con lo que trae cada una, somos muy tontas las tres y por eso ya éramos amigas. Lo mejor de esto es que no nos ha juntado nadie, no es algo impuesto, y hay una química previa guay.

"Mucho del humor que hacen las mujeres es victimista o muy feminista", dijo la directora de La Chocita del Loro, justificando que no hubiera más mujeres humoristas en su programación porque el público "no lo suele comprar". ¿Algo que alegar?

Esas declaraciones me impactaron muchísimo. Ella ve el humor feminista como algo negativo y para mí, si me dicen "muy feminista", digo: "Genial, pues mira qué alegría". Cuando voy a micros abiertos y veo textos que atufan a machismo me choca muchísimo y me violenta un montón. En cuanto al humor feminista, que no se entienda que solo lo hacen las mujeres, también hay cómicos hombres que buscan que su mensaje no sea discriminatorio y así tiene que ser. Sobre el victimismo, creo que de toda la vida la gente se queja en los monólogos y en la comedia, y enseña las cosas que no le gustan o qué le parecen raras. Lo que pasa es que a ella le molestará que nos quejemos de algo concreto. Le parece que somos víctimas pero simplemente estamos señalando desigualdades y cosas que no nos gustan, y eso es la comedia de toda la vida. ¿También la gente que se quejaba de que su madre le tiraba la zapatilla se hacían las víctimas? Bueno, pues un poco sí.

¿Hacer un tipo de humor puede encasillar, como ocurre en el cine con ciertos papeles?

Todo lo que hago es relacionado con el humor y si me encasillan en eso, pues bendito sea, yo feliz. Me encanta hacer reír y me encanta encontrar formas diferentes de hacer las cosas.

¿El humor que mejor funciona es el que se mete con alguien?

Yo no lo hago. Hay gente que lo hace pero a mí no me gusta demasiado. Me resulta más fácil meterme conmigo misma que con los demás y decir las cosas que yo hago mal, que son muchas, así que de momento no me ha hecho falta mirar a otros.

Con más de 300.000 seguidores en Instagram y con un premio Ondas, ¿qué te queda de pringada de la clase?

Lo mismo, sigo siendo una pringada, aunque una pringada premiada, eso no se pasa. Aunque las cosas buenas que ocurren te reconcilian con las cosas malas que has vivido en el pasado, como si se arreglaran un poco porque dices, a lo mejor no encajabas antes pero mira ahora. No es solo por el reconocimiento público sino porque dentro de la propia industria y en mi vida he encontrado amistades que se parecen a mí, que es una cosa que no tenía antes. Sigo siendo una pringada pero me va un poco mejor. Le pasa también a mi compañera de 'Estirando el chicle', a Victoria. También para ella es como un sentimiento: las cosas que te pasan te curan heridas del pasado se curan pero, en el fondo, te sigues sintiendo igual.

Parece que los podcasts —de los que este viernes, 30 de septiembre, se celebra el Día Internacional— están marcando un cambio de paradigma. ¿Qué revolución es la de estos programas que han multiplicado su audiencia en el último año y que ya no pasan por la radio?

Si parece que están cambiando un poco las cosas. Creo que, por suerte, se está arriesgando más. Antes al podcast no se le daba mucho valor y ahora cada vez cobra más entidad. Ya no hace falta pasar por la radio porque ya es un formato en sí mismo. Todo iba muy rápido y parecía que la radio y el audio habían muerto porque todos estaban más interesados en la televisión o en contenidos de YouTube, y ahora ha dado un giro y la gente ha vuelto a consumir audio.

¿Cómo se justifica el éxito del podcast, en plena sociedad de la imagen?

Creo que lo que no quería la gente es que le dijeran cuándo tenía que escuchar un contenido y con el podcast no necesitas ya que te digan una hora de emisión, lo consumes cuando quieres. Por otra parte, está muy bien que se siga reproduciendo audio. Ahora, con los podcasts, pasa lo mismo que cuando empezaron los creadores de contenidos de YouTube, que desde su casa podían llegar a una comunidad muy grande. Y no necesitas una calidad de imagen, solo con el audio puedes conseguirlo. Lo está haciendo mucha gente sin tener apenas recursos. El podcast ha llegado para quedarse y tiene mucho recorrido todavía.

¿Se puede hacer humor de todo?

Para mí lo necesario es que sea gracioso. Creo que si es gracioso, por mucho que traspase determinados límites, está bien. Pero no vale con decir cualquier barbaridad, hay que conseguir que haga reír y eso es lo difícil.

¿Qué referentes te han ayudado a conseguir a hacer reír?

He visto muchísima televisión. El programa que más me inspiró fue 'Sé lo que hicisteis'; cuando era adolescente Ángel Martín para mí fue un referente total; Luis Piedrahita, también. Y Ana Morgade, Eva Hache y Silvia Abril son personas que me han influido mucho. Luego veía todos los programas de comedia en la tele, ¡los veía todos! Y gracias a internet, que empecé a tener como a los 14 años, de comedia en la tele los veía todos y gracias a pude ver contenidos americanos. Eso es lo que me ha formado y también soy mis series en plan 'Un paso adelante'... Y seguía mucho a Paz Padilla hasta que se hizo negacionista.

Una de las cosas que aprecia tu público es la visualización de tu bisexualidad. ¿Es mentira que la homosexualidad o la bisexualidad estén normalizadas?

Sí, es mentira. Es mentira totalmente, sobre todo porque tampoco somos tantas las que lo decimos, hay muchísimas más. Si no lo cuentan es porque tienen miedo a perder trabajo o a posibles discriminaciones. Yo he tenido suerte y no se me han puesto trabas por ello. Al menos, que yo sepa. Pero queda mucho por hacer. Hay gente que piensa que no es necesario hablar del tema, que es una tontería tener que decirlo, pero yo también he estado en programas donde presuponían una sexualidad mía y tenía que hablar como tal. No está tan normalizado.