Cariño: "Nuestras canciones tienen destinatario, ojalá esa persona se dé por aludida"

Cuentan con algunos de los temas de desamor más juguetones y divertidos de la escena musical. Así son las tres chicas que componen Cariño, el grupo de 'Si quieres', 'Canción de pop de amor' o la versión de 'Llorando en la limo' favorita de Alizzz.

Clara Hernández

"Voy a quererte hasta la muerte, o hasta que nos echen de este salón", canta el trío Cariño en 'Canción de pop de amor', su canción más reproducida en Spotify hasta la fecha (por delante, incluso, de la versión de 'Llorando en la limo' de C. Tangana que les dio el espaldarazo definitivo) entre ironías de golosina y tontipop, teclados, tamagotchis y guitarras desmelenadas que saltan y parecen hincharse como un globo. Han llegado de Madrid a Valencia para actuar en el ValMad, el festival que celebra la inauguración de la línea rápida de tren de OUIGO que une ambas ciudades, y su directo agita cabezas con velocidad dulce y exprés. Después llegan los temas del nuevo disco, homónimo, —'Llorando en la acera', 'Sadmeal'...—, y aunque destilan desamor, suenan luminosos.

Hablamos con Paola Rivero, Alicia Ros y María Talaverano, las integrantes de esta banda diversa (la primera es de Tenerife; la segunda, de Madrid; la tercera, de Pozoblanco, de Córdoba) capaz de hacer de los fracasos sentimentales una fiesta a la que te encantaría que te invitaran.

El tontipop, ¿de tonto, no tiene nada?

Un poco de tonto tiene. Es utilizar en las letras palabras más coloquiales y expresiones de la calle que pueden hacer gracia, y usar ese chiste para crear metáforas que significan, en realidad, cosas más profundas.

Vuestras canciones mandan recados. ¿Alguna persona se sentirá aludida?

Sí, claro, nuestras letras son superpersonales, y ojalá esa persona a la que se lo decimos se haya sentido aludida. Escribimos sobre nosotras y de lo que vivimos. A veces las experiencias las exageramos pero a veces las hemos disminuido. Y siempre tienen un destinatario concreto, ¡existe!

Con canciones como 'Año de mierda' o 'Llorando en la acera' se puede intuir entonces que la cosa no ha ido muy bien en el último año...

Hemos sufrido mucho [risas]. La verdad es que sí, justo lo hablábamos ahora, hemos sufrido en el amor... ¡y en todo! El amor y el desamor es el leitmotiv de nuestra banda y cantamos lo que sentimos. Y a veces se vuelve algo político pero porque es algo de lo que estamos viviendo, no es algo intencionado.

¿Sigue sorprendiendo que tres chicas se suban al escenario?

En el mundo de la música queremos pensar que ya no, tenemos un montón de colegas que son bandas de chicas. Lo que molaría es que no.

¿No habéis percibido machismo?

Al principio se reían de nosotras, se nos cuestionaban cosas que no se hubieran cuestionado a un grupo de tíos, pero se ha notado la evolución y ahora nos respetan más, igual por la posición. Llegamos a recibir comentarios del tipo "sois un producto del productor", y el productor, Martín Vial, era el único chico. También intentamos dejar esto de lado porque es algo que a la cabeza le sienta mal, en plan síndrome del impostor. Y en España se critica mucho a quien le va bien. Hay que pisar fuerte y seguir adelante.

¿Lo vuestro es ser el contrapunto del reggaeton?

No es lo contrario y escuchamos reggaeton. El reggaeton, ¿qué es en realidad? Una batería que hace esto [Paola imita la percusión reggaetonera] y si la metes en una canción de pop, es reggaeton. No nos diferenciamos tanto. En realidad, todo es pop y las letras del reggaeton han evolucionado, ya no son "tu culo, tu culo, tu culo…". A veces sí, pero lo hacen tíos y tías, se ha democratizado mucho y ya no se puede hablar de él como un género-nicho. Y no hay una única corriente: entre Daddy Yankee y Bad Bunny hay una gran distancia en cuanto a ideales y letras. De todas formas, no hay géneros machistas, hay gente machista.

El Benidorm Fest os dijo ‘no’ y el Festival Coachella, sí. ¿Nadie es profeta en su tierra?

Nos ha ido bastante bien en nuestra tierra y lo de tocar en el Coachella es una anécdota a contar en un futuro pero creo que se nos cuida mucho más en España que fuera de ella. Bueno, en México es donde mejor nos tratan. En el Benidorm Festi nos quedamos sin participar por nada, casi lo logramos, nos quedamos en el puesto justo anterior al que entró.

¿Os hubiera gustado ir a Eurovisión?

La verdad es que hubiera sido un percal, no éramos conscientes del trabajo que hay detrás: una cosa es crear la canción y otra, crear toda la performance. Hubiera sido complejo. Luego está toda la polémica del autotune [la candidata Luna Ki no pudo presentarse por utilizarlo]: la canción que presentamos apenas tenía autotune, pero tenía. Somos proautotune.

¿Cómo empezó Cariño?

[Habla Paola]: María y yo nos conocimos en una aplicación para chicas que había, Wapa. O quizá fue en Tinder, ya no nos acordamos cien por cien. Años después nos dimos cuenta de que teníamos los mismos intereses musicales y María quería hacer una banda; yo le decía que no y al final me convenció y nos fuimos a ver a otra banda, El buen hijo, donde estaba Alicia. Dije: "Esta chica tiene que tocar el bajo". La atracamos al terminar el bolo, le pusimos el tema 'La Bajona' y dijo: "Si me dejáis cantar, estoy dentro". Y aquí está. No sabía en lo que se metía. Nadie sabía nada.

Cantáis 'Bisexual'. ¿En vuestra generación aún quedan armarios que romper?

Paola: En la nuestra creo que sí, no somos tan jóvenes. Tenemos 27, 28 años... Somos de veintimuchos.

María: Yo en mi pueblo no salí del armario hasta los 20.

Paola: Yo no salí del armario hasta que llegué a Madrid. Yo decía, si salgo del armario en mi pueblo, qué mal. La gente salía del armario a los 21, a los 22... y ahora desde el instituto son libres con su sexualidad, que yo digo, qué puta maravilla. Qué guay.

Alicia: Pero no creo que sea al cien por cien, la verdad. Si te vas a un pueblo más tradicional… Aunque ahora es más fácil.

Habéis llegado de Madrid a Valencia en un tren de alta velocidad OUIGO. ¿Vuestros trenes vitales también van tan rápido?

A veces no hay tiempo para pensar en todo lo que está pasando. Justo antes de la pandemia íbamos bolo tras bolo y al llegar la pandemia fue ¡guay! Pudimos mirar para atrás. Esa obligación de parar nos permitió ver lo que habíamos hecho hasta ese momento pero si no llega a ser por ese parón, nos hubiera costado darnos cuenta. Va todo demasiado rápido y con inercia, que es aún aún más rápido. Pero estamos muy contentas. [¿Vivís de la música?] Y vivimos de la música.

Hicisteis una versión del tema de C. Tangana 'Llorando en la limo'. ¿Sabéis si a C. Tangana le gustó?

Sí, le gustó. Nos dio el Ok. Cuando sacamos la portada en redes escribió: "Eso es". Y Alizzz, que era el productor de la versión, también escribió en Youtube. Dijo que estaba mejor que el original.