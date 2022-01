La actriz se puso al frente de 'La Resistencia' en una noche que contó con la presencia de Ingrid García-Jonsson y algunas sorpresas.

Clara Hernández

Ya había participado anteriormente como invitada en el programa 'La Resistencia' pero en la noche del miércoles Candela Peña volvió a pisar su plató, esta vez con un misión muy especial: ser la sustituta de su presentador, David Broncano, quien se encuentra de baja con Covid.

"Tengo la boca como una alpargatita. Estoy muy nerviosa (...) No me habéis dado ni un regalo, gordos, ¿no habéis traído regalo hoy? ¡qué rancias!", dijo la actriz a modo de saludo -y entre ovaciones del público- antes de que el colaborador Grison celebrara que "por fin (había) una mujer presentado un 'late night'.

"Yo soy actriz, chicos, no soy presentadora, no soy cómica, no soy nada pero la cosa es pasar un buen rato hoy (...). Y me he vestido de superpresentadora", continuó Candela que para la ocasión eligió su look más laureado hasta la fecha: el vestido-regalo asimétrico en color verde de Redondo Brand con el que ya acaparó flashes en la alfombra roja de los Premios Feroz 2021.

Confeccionado en crepe de seda con un velo drapeado de muselina, se trata de un minivestido con un hombro al aire y un llamativo volante recorriendo el escote que culmina en un gran lazo en el otro hombro. Un moño alto con flequillo muy similar al look beauty que lució en el certamen cinematográfico, y unas sandalias de tacón negras, así como unos nuevos pendientes largos verdes, fue el estilismo de diez en el que se enfundó la actriz mientras desplegaba chistes o entrevistaba a Ingrid García-Jonsson, a la que recibió con un despliegue de besos y abrazos correspondido ("Lo estás haciendo muy bien (...). Eres un referente", la apoyó esta, a quien poco antes Candela había llamado "un sueño").

Lo curioso es que gracias a la entrevista, supimos alguna curiosidad sobre Candela Peña. Como que está escribiendo una serie que le está costando "la misma vida levantar". "Es fantasía. A los tres minutos de la serie, gano las elecciones y soy la nueva presidenta de la liga (de fútbol)", explicó la actriz de 'Hierro' sobre su argumento.

Otro momento cumbre fue cuando Candela se erigió en 'coach beauty' del grupo de heavy rock Angelus Apátrida, que lucían largas melenas, y les ilustró en cómo debían hacer para lograr un cabello ondulado con más volumen. Así, la presentadora suplente se refirió al 'pulsing', que consiste en 'amasar' el cabello mientras aún está húmedo y es un método fácil y gratuito.

- Aitana hace trampas en 'La Resistencia' (y adoramos su top rosa).

- Candela Peña y su oda al rosa (y al 'made in Spain').

La presencia de la actriz como inusual presentadora ha sido aprobada y aplaudida en las redes.

Mira también: