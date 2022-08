La aplicación ha desvelado su top 100 de canciones con más número de 'shazams' desde que se creó.

Clara Hernández

¿Recuerdas aquellas búsquedas desesperadas para averiguar de quién era la canción que sonaba? Hace aproximadamente una década todo cambió con Shazam, aquella app capaz de identificar un tema entre millones de referencias que comenzó a funcionar diez años antes a través de SMS en Gran Bretaña (en concreto en agosto de 2002) y que se coló en nuestras vidas con la explosión de los 'smart phones'.

Ahora, convertida en una de las aplicaciones favoritas de los usuarios y bajo el poderío de Apple, Shazam ha revelado por su veinte aniversario cuáles son esas canciones que nos conquistan a la primera escucha y, en resumen, cuentan con más 'shazams' de su historia. También, cuál fue el primer 'shazam' que se hizo (fue del tema 'Jeepster' de Trex, a través de su servicio beta), quién es el artista con más 'shazams' de la historia (Drake), cuál fue la primera canción que alcanzó los 1.000 'shazams' ('Cleanin' out my closet' de Eminem, en septiembre de 2002) o cual superó más rápidamente el millón (lo hizo 'Butter' de BTS, que llegó a dicha cifra en nueve días).

¿Quieres saber cuáles son las canciones por las que más hemos preguntado a Shazam desde 2002? Mira la lista:

1. 'Dance monkey' de Tones and I

2. Prayer in C (Robin Schulz Radio Edit), de Robin Schulz & Lilly Wood & The Prick

3. Let her go, de Passenger

4. Somebody that I used to know (feat Kimbra), de Gotye

5. Wake me up, de Avicii

6. Take me to church, de Hozier

7. Cheap Thrills, de Sia

8. Roses (Imanbek Remix), de Saint JHN

9. 'Thinking out loud' de Ed Sheeran

10. 'This girl (Kungs vs Cookin' on 3 Burners) [Extended] de Kungs & Cookin' on 3 Burners

11. Lean on (feat MO & Dj Snake) de Major Lazer

12. All of me, de John Legend

13. Shape of you, de Ed Sheeran

14. Perfect, Ed Sheeran

15. Can't hold us (feat Ray Dalton), de Macklemore & Ryan Lewis

16. Someone you loved, de Lewis Capaldi

17. Thrift shop, de Macklemore & Ryan Lewis.

18. Rather be (feat. Jess Glynne), de Clean Bandit

19. Faded, de Alan Walker

20. Blinding lights, de The Weeknd

La lista completa, que contempla las 100 referencias, sigue con nombres como Mike Posner (el que se tomó la pastilla en Ibiza, según su tema 'I took a pill in Ibiza) o OneRepublic.

Por cierto, la canción que encabeza la lista del top actual es 'Yours', de JIN, y 'Under the influence', de Chris Brown.