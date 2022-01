La camarera de Hollywood que es viral en TikTok puntuando a los famosos por su amabilidad en el restaurante

Annie Bond trabajó durante cinco años en un local frecuentado por Lady Gaga, Ryan Gosling, Emilia Clarke y otras estrellas. ¿Adivinas quién dejaba buenas propinas? ¿Y quién fue desagradable?

GALA FERNÁNDEZ

Dicen que para conocer cómo es una persona en realidad, basta con observar cómo trata a los animales, a los niños, a los ancianos o a los camareros. Y eso es al menos lo que parecen opinar los miles de seguidores de Annie Bond, una excamarera de Hollywood que se ha hecho viral en TikTok poniéndole nota a los famosos que atendía en el bar en el que trabaja y revelando, de paso, algunas anécdotas curiosas de los mismos. Spoiler: ¡la mayoría se han ganado su aprobado!

Basándose en su amabilidad, su cercanía o, incluso, las propinas que dejaban, esta mujer ha puntuado del 1 al 10 a diferentes 'celebs' incidiendo en que se trata tan solo de su experiencia personal. Y los nueve videos, que ya superan los 3 millones de visitas, no han dejado de acumular 'likes' desde su publicación.

Una de sus clientas favoritas fue, sin duda, Lady Gaga. "Recordaba cada nombre. Siempre tenía un aspecto impecable. Es muy amable y una diosa", explica sobre la cantante y actriz. ¿Su nota? 5 millones/10. También recuerda con cariño a Ryan Gosling y Eva Mendes, que fueron al restaurante una noche con sus hijos y resultaron "magníficos y educados", por lo que les ha otorgado un 11/10.

De Drew Barrymore, a la que conoció cuando estaba embarazada, fue durante una semana y solía pedir lo mismo, cuenta que es "maravillosa" y le ha dado un 1000/10. También Danny Devito, "que adora la panceta", iba habitualmente por ese local (del que, por cierto, ha preferido no dar el nombre) y se ha llevado un 5000/10.

Por su parte, Keanu Reeves fue un único día rodeado de ejecutivos y pidió ostras, pero fue humilde y muy generoso con la propina, lo que le ha valido una puntuación de "pastilla roja sobre 10" en alusión a las películas de 'Matrix'. Y Jason Segel (de 'Cómo conocí a vuestra madre') es, probablemente, "el 'celeb' más amable que ha conocido en su vida", por lo que da un 100/10.

También de Emilia Clarke fue una tarde a ese establecimiento y, aunque no llegó volando en un dragón, la conquistó para siempre: "Es perfecta, increíble, muy amable", asegura. A Ryan Murphy lo vio "intimidante", pero "muy educado" y a Laura Dern como "un rayo de sol brillante".

A Idris Elba, "que es todavía más atractivo en persona", lo califica como "muy amable", a Emma Thompson como cercana y familiar ("me dijo que tenía una voz muy bonita", comenta) y a la cómica Anna Faris como "increíblemente simpática". "Me gustaría que fuera mi mejor amiga", apunta en su primera publicación viral de TikTok.

Y hay más: Drake fue acompañado por muchos guardias de seguridad y "estuvo bien", así que se ha llevado un 6/10. A Shailene Woodley se la esperaba como una "gran diva" porque antes de que llegara al restaurante le dieron al equipo una lista de indicaciones sobre su dieta, pero la actriz le sorprendió para bien cuando "comió todo lo que pudo y fue amigable y agradable".

Pero no todo son halagos. En el ránking de Annie Bond también aparecen experiencias negativas, como la que tuvo con Judd Apatow y Leslie Mann: "tenía muchas ganas de que me cayeran bien, pero fueron muy groseros", cuenta. "¿Quizás solo tenían un mal día?" se pregunta.

Asimismo cuenta que la visita de Katherine Waterston ('Animales fantásticos y dónde encontrarlos') fue "muy incómoda": "no sé qué le habría pasado antes de venir pero no fue muy simpática. Parecía que simplemente no quería existir ese día", recuerda. Y, aunque no atendió personalmente a Darren Criss, el actor de 'Glee' y 'American Crime Story' también suspende (3/10) por "ser un tipo que no entiende que hay un camarero por mesa".