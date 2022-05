Habrá más 'Black Mirror', la serie experta en sacudirnos con una ciencia ficción demasiado real (y perturbadora). Te contamos todo lo que sabemos sobre el proyecto y los mejores capítulos de todas las temporadas para calentar motores.

Clara Hernández

La noticia del retorno de 'Black Mirror' con su 6 temporada ha provocado los mismos espasmos y el efecto sorpresa que suelen causar sus capítulos de ciencia ficción proféticos, magistrales y aberrantes. Según la publicación 'Variety', que ha adelantado la información en exclusiva, tres años después del estreno de la anterior entrega, hemos sabido que tendrá nuevo recorrido.

Así, actualmente se estaría completando el 'casting' mientras la misma fuente afirma que la nueva temporada contará con más capítulos que la anterior, una factura más cinematográfica y que cada capítulo se tratará como un película individual.

Hasta ahora, todo hacía vaticinar que 'Black Mirror' había cerrado sus puertas para siempre. Por una parte, su creador, Charlie Brooker, y su compañera creativa, Annabel Jones, habían abandonado la productora apoyada por Edemol que tenía los derechos de la serie, lo que dificultaba que produjeran más temporadas para Netflix. Finalmente, compras de grupos y acuerdos lo habrían posibilitado que la ficción volviera. Además, la pandemia parece más o menos superada, un requisito fundamental para Charlie Brooker, quien hace dos años afirmó, en plena era Covid, que no tenía estómago para "hacer historias sobre sociedades que se desmoronan" y que prefería buscar proyectos de humor.

Mientras llega la temporada 6, elegimos los 10 capítulos que han sido considerados los mejores por crítica y público en la historia de la ficción. Imprescindibles y autoconclusivos (puedes verlos de forma independiente unos de otros porque no exigen continuidad) son perfectos tanto si nunca has visto la serie y quieres estar preparada cuando lleguen los nuevos episodios, como para repasar y calentar motores.

Los mejores capítulos de 'Black Mirror', por aclamación popular:

1. El himno nacional

Dónde verlo: Temporada 1. Capítulo 1.

De qué va: Insólito, ridículo y perturbadoramente creíble. Uno de los miembros de la Familia Real británica más queridos, la princesa Susannah, es secuestrada. El raptor pone como condición para liberarla que el primer ministro británico mantenga una relación sexual con un cerdo, y que esta sea emitida por la televisión. ¿Accederá el mandatario?

2. 'Ahora mismo vuelvo' ('Be right back')

Dónde verlo: Temporada 2. Capítulo 1.

De qué va: Tras la muerte de su marido, Martha se interesa por una tecnología que permite 'revivir' a su esposo mediante un clon robótico al que se le 'implante' la personalidad de su marido basada en su actividad y opiniones en redes sociales.

3. 'Oso blanco' ('White bear')

Dónde verlo: Temporada 2. Capítulo 2.

De qué va: Un relato distópico, angustioso y obsesivo donde su protagonista, una mujer que se despierta en una habitación sin saber quién es y con señales de violencia, debe intentar sobrevivir a un grupo despiadado de perseguidores. La pesadilla nunca termina.

4. 'Caída en picado' ('Nosedive')

Dónde verla: Temporada 3, Capítulo 1

De qué va: Tan próximo a nuestra realidad que da escalofríos. Presenta una sociedad marcada por las valoraciones de los demás, que determinan el 'estatus social' de la persona y su destino. Imposible que no te venga a la mente cuando valores tu último servicio de taxi o el restaurante donde has comido. Afortunadamente, las consecuencias en nuestro mundo (aún) no son tan fatales como en el metraje.

5. 'San Junipero'

Dónde verlo: Temporada 3, capítulo 4.

De qué va: Este capítulo, que ganó dos Premios Primetime Emmy al mejor telefilme y mejor guion para series, comienza en una ciudad costera de California. El mundo de las citas online, los cambios temporales, las relaciones amorosas y las realidades virtuales que nos permiten vivir alejados de nuestra realidad son algunas de las temáticas sobre las que nos hace reflexionar el capítulo.

6. 'Arkangel'

Dónde verlo: Temporada 4, capítulo 2.

De qué va: Es el primer capítulo de 'Black Mirror' dirigido por una mujer, la actriz y cineasta Jodie Foster. En él, una madre, preocupada por la protección de su hija, accede a que le implanten a esta un chip que le permite rastrearla y manipular las imágenes que la niña ve para evitarle angustia. Pero luego la niña crece...

