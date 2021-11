El viernes 26 de noviembre está al caer y ya son muchas marcas las que están aprovechando a rebajar sus precios. Te contamos cómo deberías hacer estas compras y no gastar de más de forma innecesaria

Llega el mes de noviembre y llegan los gastos: los festivos no ayudan a cerrar el bolsillo, ya que aprovechamos para salir y darnos un capricho para afrontar mejor el frío y tras un tiempo sin descansar. Tampoco lo hace una fecha que se ha convertido tan especial para nosotras como es el Black Friday. Si bien es cierto que hace años este último viernes de noviembre era como otro cualquiera, desde hace no tanto es un día que tenemos marcado en rojo en nuestro calendario.

¿Por qué? Muy sencillo: nuestras marcas favoritas ofrecen descuentos en prendas a las que ya habíamos echado el ojo hace tiempo y queremos aprovechar la oportunidad de adquirirlas a un precio menor para ahorrar un poco de cara a la Navidad. El problema es que, como estas rebajas se anuncian en tantas ocasiones y en tantas tiendas, llega un momento en que no sabemos si realmente nos compensa comprarlas en ese momento.

Sobre este día de gastos tan especial, así como sobre el denominado 'Cyber Monday', que es el lunes 29 de septiembre, se ha dicho de todo: que si los descuentos no son reales y algunas tiendas presentan artículos a un precio supuestamente rebajado pero que, en realidad, modifican el precio inicial y lo aumentan, que los piratas informáticos se frotan las manos estos días porque muchos caen en la trampa al ser redirigidos a páginas desconocidas...

No queremos que te ocurra esto y, por eso, hemos elaborado una lista de los cinco 'tips' imprescindibles que te vendría bien tener en cuenta para no caer en gastos innecesarios, rentabilizar tus compras y aprovechar bien las ofertas propias tanto del Black Friday como del Blue Monday posterior:

1. ¿Qué quieres comprar? ¡Haz una lista!

Puede parecer una tontería, pero en estos casos siempre hay que saber medir cómo debemos enfrentarnos a estas jornadas, marcadas por llamativos descuentos que incitan a darle al botón de "comprar" al ser auténticas gangas. En este caso, es muy posible que ya hayas visto un vestido, un pantalón, un teléfono o un ordenador, entre otros productos, previamente y hayas decidido esperar a este día para hacerte con ello.

Con el fin de que no caigas en caprichos solo por el precio que marcan y que, en realidad, no te hacen falta o podrías esperar un poco más para tenerlos, es importante que hagas una lista y racionalices. Así, descartas lo que menos te gusta o lo más prescindible y te quedas con lo que realmente te va a llenar.

2. Marca un presupuesto

Esto es fundamental porque, si no te decides por un producto u otro en el momento de realizar tu 'wishlist' o 'lista de deseos', el presupuesto puede determinar si lo compras o no. Es importante valorar cuánto te quieres gastar y evitar las improvisaciones, que son precisamente las que determinan si acabas despilfarrando el dinero o no.

3. Compara precios

Como decíamos antes, es muy probable que hayas querido esperar tanto al Black Friday como al Cyber Monday para comprar determinados productos creyendo que van a tener una rebaja importante. De este modo, sabrás cuál era su precio inicial y no únicamente el que lleva descuento aplicado por la 'Mid Season Sale', el Día del Soltero o el viernes negro y el lunes posterior.

Solo teniendo en cuenta el primer precio, sabrás si realmente te merece la pena comprar un producto o no, porque hay rebajas sobre rebajas que ya existían y otras que se "estrenan" con otro precio más económico. Además, en el caso de que no se trate de una marca de ropa en concreto y sean varias tiendas las que lo distribuyen, conviene hacer un rastreo para comprobar en qué portal o plataforma se vende a un precio menor, aunque a veces todas marquen el mismo número.

4. Comprueba las ofertas por 'newsletter'

Las 'newsletter' pueden servirte de gran ayuda para estar al tanto de las novedades que ofrecen las marcas, que informan en ellas tanto del lanzamiento de nuevos productos como de nuevas colecciones o cambios de precios finales. Si bien es cierto que a veces pueden resultar un poco molestas, porque se reciben semanalmente o a diario, pueden ser de utilidad para ir tanteando cuáles son los productos que quieres adquirir.

Igual que tienen su parte positiva, también tienen la negativa y en cierto modo depende de tu fuerza de voluntad. A veces, nos llegan correos al buzón de 'Promociones' con productos que nos gustan desde que los vemos y nos podemos encaprichar tanto que no nos importe gastarnos algo más con tal de no esperar...

5. Aprovecha los descuentos 'online'

Una de las virtudes del comercio 'online' es que los usuarios pueden evitar las colas y la falta de existencias 'in situ'. A epsar de que no se pueda compronar el estado de los productos, especialmente en lo que se refiere a las tallas o a los tejidos, las compras 'online' facilitan el proceso y son realmente cómodas.

Con el fin de evitar sorpresas en el envío final, te recomendamos que ese vestido que tanto te gusta o ese jersey que piensas que es ideal para este otoño lo veas en la tienda física, para saber si realmente se ajusta a tus expectativas. Si no tienes esa oportunidad, solo queda esperar y sorprenderte, ¡para bien o para mal!

Además, junto con las 'newsletters' que comentamos antes, siendo socia de estas marcas puedes acceder a descuentos extra por pertenecer a su 'club'. Aunque algunos son exclusivos y no permiten añadirlos a las rebajas por el Black Friday o el Cyber Monday, en otras ocasiones sí te puede salir rentable ser socia.