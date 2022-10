Benidorm Fest: quiénes son los 18 aspirantes a Eurovisión

8 artistas femeninas, 8 masculinos y 5 grupos son los que RTVE acaba de anunciar como candidatos en esta nueva edición del certamen musical.

Julia García

Benidorm Fest ya calienta motores. Después del éxito del año pasado en el que Chanel Terrero salió vencedora del concurso y, por tanto, pasó a ser representante de España en el Festival de Eurovisión –en el cual quedó en una aplaudida tercera posición–, muchos son los artistas que han querido probar suerte este año presentando sus candidaturas para tratar de seguir el mismo camino.

En lugar de 16 esta vez son 18 los nombres que se han registrado para el certamen después de haber recibido 876 solicitudes y será este fin de semana cuando RTVE ofrezca un programa especial presentado por Inés Hernand en el que se podrá conocer mejor a los aspirantes y se podrá escuchar un adelanto de cada una de las propuestas. De momento lo que sí que se sabe es el nombre de los participantes, entre los cuales se encuentran 8 artistas femeninas, 8 masculinos y 5 grupos, algunos grandes conocidos por el gran público por la televisión y las redes sociales, otros populares exclusivamente en la escena indie y otros anónimos. Aquí tienes la lista de nombres elegidos entre los que saldrá el que viajará hasta Reino Unido para representar a España en Eurovisión.

Alfred García

Tiene experiencia en en el Festival de Eurovisión porque fue, junto a Amaia Romero, el representante de España en el año 2018 después de haber participado en la edición de ese año de Operación Triunfo. Es el primer artista español en colocar 16 canciones de su álbum debut 1016 en el Top 200 de Spotify y en el Top 100 de Itunes el primer día de salida de su disco, cuenta con 5 discos de oro y 5 de platino y acaba de lanzar un álbum llamado 1997.

Agoney

Otro conocido por los fans de OT es Agoney, compañero de Alfred en el concurso –quedó en sexta posisición– y participante también recientemente en otro show televisivo como es Tu cara me suena. Nacido en Tenerife, es músico y compositor, actualmente participa en el programa Dúos increíbles de La 1 y prepara su segundo álbum de estudio.

Twin Melody

Una de las grandes sorpresas ha sido la candidatura de Paula y Aitana, dos mellizas de 24 años con más de 17 millones de seguidores en TikTok desde que comenzaron su adolescencia. Aunque están centradas en las redes sociales, han escrito un libro y han trabajado como colaboradoras en el El Hormiguero, su pasión es la música y la prueba es que recientemente lanzaron una canción junto a la cantante Emma Buscat, representante de Malta en Eurovisión en el 2022.

Alice Wonder

Tiene 24 años pero una madurez artística que impresiona. Canta, toca el piano, la guitarra y su disco Que se joda todo lo demás, el primero compuesto íntegramente en castellano la ha valido hacerse un nombre sólido y respetado en la escena indie.

Famous

Otro de los nombres populares de la era Operación Triunfo. Fue el ganador del talent show en su edición de 2018 y desde entonces se encuentra inmerso en la preparación de su álbum de estudio además de en su participación como parte del elenco del musical de El Rey Leon en el Teatro Lope de Vega de Madrid.

Vicco

Fue telonera de varios conciertos de Alejandro Sanz en el 2015 y ha trabajado con multitud de artistas como Chenoa, Alizzz, Álex Ubago, Edurne o La pegatina. A sus 27 años, esta música y compositora se encuentra trabajando en un nuevo proyecto musical al tiempo que participará en Benidorm Fest.

Aritz Arén

30 años tiene este cantante, bailarín y actor valenciano que ha trabajado en multitud de producciones musicales y audiovisuales a nivel nacional e internacional. Quedó segundo en el programa de televisión Fama a bailar, donde quedó segundo. Acumula cerca de 2 millones de seguidores en sus redes sociales, con más de 1.500.000 seguidores en TikTok y cerca de 200.000 en Instagram.

Meler

Jonathan, Javier y Lorenzo son tres madrileños que se encontraron en un concurso de música en el que decidieron unir sus talentos para dar forma una de las bandas del pop español actual con mayor proyección. Que te vaya mal es su último single.

Sharonne

Cristóbal Garrido, cantante, drag queen y actor más conocido como Sharonne, fue la ganadora de la segunda temporada del concurso Drag Race España. Comenzó en el teatro amateur y ha sido maestra de ceremonias del espectáculo The Hole además de concursante en Tu Cara no me suena. Actualmente co-protagoniza la gira Gran Hotel de las Reinas por toda España.

Blanca Paloma

Ya participó en la primera edición del Benidorm Fest con la canción Secreto de agua y en mayo de este año publicó su segundo single, Niña de fuego, una mirada a la tradición desde la vanguardia sonora más atrevida. En junio inició una gira por España para presentar el que será su primer disco.

E'ffemme

Música, voz, rap, danza, visuales y moda importan (y mucho) en esta girlband española nacida en Madrid en 2019 formada por Sandy, Melania, Bubu y Lottie. Cuentan con más de 100.000 reproducciones tanto en Spotify como en Youtube, 6k seguidores en TikTok y 3k en Instagram.

Fusa Nocta

Miriam, más conocida como Fusa Nocta, tiene 28 años y participó en el 2019 en Factor X donde fue una de las favoritas por el público. Ha ticado en multitud de festivales como Arenal, Madcool, Dreambeach o Puro latino y está a punto de lanzar nuevo trabajo.

José Otero

Este canario fue becado en el 2012 por la prestigiosa escuela de música The BRIT School for Performing Acts en la que se han formado artistas como Adele y, tras finalizar sus estudios en Inglaterra, se mudó a México para participar en La Voz y quedar en tercera posición. Su primer sencillo acumula actualmente más de 11 millones en las plataformas.

Karmento

Desde Albacete se fue hasta Malta en el 2012 para comenzar a escribir canciones que después se verían plasmadas en Mudanzas, un disco autoeditado tres años después. En 2020 publicó Este devenir con el que consiguió gran éxito de crítica y público gracias a su fisión de folclore y la música tradicional con pop.

Megara

Más que una banda se definen como un concepto que mezcla lo siniestro con lo naïf. Algodón de azúcar y chucherías se mezclan con tenebrosidad en un estilo musical que han bautizado omo Fucksia Rock.

Rakky Ripper

Neptune Diamond es su primer disco que salió en el 2017 y le posicionó como una de las pioneras del hyperpop en España, junto a Putochinomaricón. Habitual de festivales como Sónar, ValleEléctrico, Covaleda, BIME, WarmUp o SXSW.

Siderland

Uri Plana, Albert Sort y Andreu Manyós son tres amigos de Barcelona que crean en música de baile, electrónica y tropical con pegadizos estribillos escritos en catalán. Només vull amor o Tragèdia o calor son algunas de sus canciones más populares.

Sofía Martín

Desde muy joven, esta alemana-española comenzó a escribir canciones en tres idiomas. Su música está fuertemente influenciada por una mezcla de ritmos latinoamericanos contemporáneos y electrónicos. Tiene una presencia escénica encantadora y es capaz de encapsular sus melodías irresistibles, creando una atmósfera alegre para cantar y bailar.