No es la primera vez que Begoña Vargas pisa el recinto de Desalia (estuvo en 2019 junto a su entonces pareja Óscar Casas), pero este año la actriz se estrena como parte de su elenco principal de celebrities y lo hace en su edición más especial en República Dominicana. No te pierdas lo que nos contó allí.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Seguramente alguna vez en tu vida habrás tenido esa sensación de intentar plasmar con palabras una experiencia que para poder entenderla sencillamente tienes que vivirla, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que sentimos cada año cuando Desalia cierra sus puertas y se despide hasta su próxima edición. Sin embargo, si había una edición a la que le teníamos ganas es a esta, y no solo porque este año el festival celebraba sus 15 años de vida, sino porque además, por primera vez desde la edición de 2016, volvía a su ubicación original en la República Dominicana para alegría de todos sus invitados.

Entre ellos no solo había cientos de consumidores que habían ganado su invitación en alguno de los retos que Ron Barceló había ido proponiendo en los meses previos, sino también un montón de rostros conocidos como los de los actores Yon González, Ricardo Gómez y Jesús Mosquera, o los de las actrices Belén Écija, Elena Rivera y Begoña Vargas. Precisamente esta última no era una primeriza en Desalia, y por eso quisimos hablar con ella sobre lo que más le gusta de este festival, las semejanzas que tiene con su último proyecto, 'Bienvenidos a Edén', y cómo ha vivido sus últimos papeles.

Tú no eliges Desalia, Desalia te elige a ti

Si has visto la serie de 'Bienvenidos a Edén' seguramente ya sabrás que la única forma de acceder a esa exclusiva isla era recibiendo una invitación personalizada y, aunque lo que sucede en la serie no puede estar más alejado de todas las cosas buenas que pasan en Desalia, una de las cosas más especiales de este festival es que es una experiencia que no se puede comprar con dinero. Nadie puede asistir a menos que sea invitado o gane una plaza a través de los concursos que Ron Barceló crea en las semanas previas en sus redes sociales. Por ello, cada año miles de jóvenes compiten por ganarse su sitio y poder vivir así en primera persona lo que significa ser un verdadero 'barcelover'.



Además, este año quisieron añadir un toque aún más exclusivo con la creación de sus propias gafas de sol creadas en colaboración con la firma D.Franklin. Se trata del modelo Infinity Black Desalia Limited Edition, un diseño que artistas, influencers y todos los invitados VIP pudieron lucir durante la celebración de Desalia 2022.