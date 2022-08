Nos quedamos sin superheroínas: ¿Por qué no veremos a la esperada 'Batgirl'?

Warner Bros no estrenará la película, a pesar de haber concluido su rodaje

En una cultura donde cada vez existen mayores referentes femeninos que, en cierto modo, nos hacen olvidar su ausencia en otras épocas de la historia, cuesta creer que los estudios de cine tomen decisiones como la cancelación del estreno de 'Batgirl'. La que sería nueva superheroína de DC Comics, en un ambiente tan masculinizado en el que apenas existen personajes de este tipo que, además, cuentan con su propia película, no llegará a las salas de cine ni a las plataformas debido a que el estudio propietario de esta franquicia, Warner Bros, no la llevará a estos espacios por un presunto cambio de estrategia.

Lo más sorprendente es que la película ya estaba prácticamente terminada, tras concluir su rodaje y en pleno proceso de postproducción. A eso habría que sumarle la gran cantidad de dinero que el estudio habría invertido en su realización, con más de 90 millones de dólares de coste total. ¿El motivo? Según la prensa especializada, el estudio confirmó internamente que no tenía la intención de proyectar ni de compartir este trabajo a través de HBO Max por un cambio de estrategia tras su fusión con Discovery, que tuvo lugar hace más de un año.

De ese modo y, según 'Variety', la alta dirección de la compañía habría dicho que la cinta no es "ni lo suficientemente grande como para ser digna de un estreno en los cines, ni los suficientemente pequeña como para que tuviera un motivo económicamente válido para salir en un entorno de 'streaming' cada vez más agresivo". No obstante, se barajea otro problema que no se ha hecho oficial, que sería el ahorro de impuestos. Y es que, al no estrenar la película, la entidad puede deducirse cierta cantidad por los ingresos inicialmente previstos y ahora perdidos.

Independientemente de los motivos, las críticas en redes sociales no se han hecho esperar, ya que muchos han considerado esta cancelación una falta de respeto a todos los profesionales que han participado en la producción de la cinta, desde directores, auxiliares, coordinadores y, por supuesto, el reparto de la cinta. Conviene recordar en este caso que está protagonizada por Leslie Grace en el papel de la heroína y contaba, de nuevo, con Michael Keaton como Batman, papel que abandonó hace ya tres décadas. Es por eso que estos espacios de interacción también se han llenado de 'memes' aludiendo la mala suerte que ha tenido el actor en sus últimos trabajos cinematográficos.

En cualquier caso, y no es por desmerecer el resto de factores e individuos que se han visto afectados por la cancelación de este esperado estreno, la consecuencia principal, una vez más, se debe a cuestiones de cambio e igualdad. 'Batgirl' iba a ser una de las pocas películas protagonizadas por una superheroína, solo precedida por 'Catwoman', 'Wonder Woman', 'Capitana Marvel', 'Viuda Negra' o 'Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn)'. Precisamente Christina Hodson, la responsable de la trama de esta última, también de DC Comics, figuraba como guionista de la cinta cancelada. En definitiva, este movimiento supone un nuevo paso hacia atrás.