Barbie Ferreira dice adiós a Euphoria y no estará en la tercera temporada

"Tengo que despedirme con los ojos llenos de lágrimas", ha anunciado la actriz y modelo a través de las redes sociales.

María Aguirre

Euphoria confirmó que tendría tercera temporada el pasado mes de febrero cuando aún no había terminado de emitir su exitosa segunda entrega. Lo que no desveló fue ningún detalle sobre lo que podrá verse en la misma y más después de que la última entrega dejara muchas cuestiones en el aire. Sin embargo, acabamos de despertarnos con una mala noticia para los fans de la serie y es que uno de sus personajes más emblemático no estará presente en los nuevos capítulos.

La indescifrable Kat abandona la ficción. "Después de cuatro años de encarnar al personaje más especial y enigmático de Kat, tengo que despedirme con los ojos llorosos. Espero que muchos de ustedes puedan verse reflejados en ella como yo lo hice y que les traiga alegría al ver su viaje hacia el personaje que es hoy. Puse todo mi cuidado y amor en ella y espero que ustedes puedan sentirlo. Te amo Katherine Hernández", ha escrito Barbie Ferreira en un story de Instagram junto a una ilustración de su compañera de rodaje, Hunter Schafer.

La actriz no ha querido desvelar el motivo de su salida y, aunque ya respondió en una entrevista que los rumores que apuntaban a su mala relación con el creador de la serie Sam Levinson no eran ciertos –sus seguidores no entendieron que tuviera tan pocos minutos de cuota de pantalla en los episodios de la segunda temporada–, muchos medios apuntan a este hecho como la principal causa.

"El proceso de Kat en esta temporada es más interno y misterioso para la audiencia", respondió entonces en una entrevista concedida al diario New York Times, donde fue preguntada precisamente sobre cuáles eran sus deseos para los próximos capítulos cuando se pensaba que seguiría en el reparto: "Me encantaría tener más escenas con Maude, creo que Lexi y Kat podrían hacer un buen dúo", afirmó la joven.

Barbie Ferreria debutó en Euphoria sin apenas experiencia en la pequeña pantalla y después de haber pasado parte de su adolescencia trabajando como modelo. Su personaje, el de la mejor amiga de Maddie (Alexa Demie) y Cassie (Sydney Sweeney), se centraba en su viaje de amor propio como una adolescente consciente de su cuerpo que comienza el año escolar buscando cambiar su reputación tras la filtración de unas imágenes sexuales suyas y desde la revista Variety califican a Kat como "un faro de positividad corporal para el programa, ya que renovó su estilo y se volvió más segura de su sexualidad".