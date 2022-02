¿Qué es el NFT? ¿Y el criptoarte? Repasamos las propuestas más novedosas de la nueva edición de ARCO.

Clara Hernández

"El criptoarte y los NFT han llegado para quedarse", vaticinaban en 2021, o incluso antes, diversos medios especializados. No es extraño que esta semana ARCO 2022 se llenara de periodistas ávidos de encontrar estas manifestaciones artísticas no fungibles (NFT atiende a las siglas 'Non Fungible Token') y, tal vez, intangibles, futuristas y offline.

Hay un antes y un después. El año pasado, la obra 'The first 5000 days' del artista Mike Winkelman, un collage totalmente digital que no veremos colgado de ninguna pared (física, al menos) y que se mide en píxeles en lugar de en centímetros, alcanzaba el precio de 69,34 millones de dólares en una subasta de Christie's que aceptaba, además, criptomonedas para su pago. Hablamos de criptoarte, es decir, una corriente creativa de contenidos digitales.

Pero, ¿qué es el NFT (Tokens no fungibles), del que ARCO vendió una creación el año pasado —la obra 'Tree hass', de Solimán López, por 14.500 euros—, y que la directora de ARCO, Maribel López, se resiste a llamar 'arte'? Es el propio Solimán López, que vuelve a exponer en la feria este año, quien nos saca de dudas desde el stand de la Galería Baró.

Obras NFT

"UN NFT no es arte. Es un protocolo de propiedad intelectual, no es más que eso. Lo que pasa es que las oportunidades de firma de archivos digitales que propone son infinitas: puedes firmar con él un coche o una obra de arte. La confusión ocurre porque la gente está asociando el concepto de NFT con el contenido, y va separado", aclara el artista. Es decir, se trata de una herramienta que con la tecnología 'blockchain' (que permite encriptar la pieza y evita duplicaciones) asegura la autoría del artista y permite que el original sea adquirido con garantías de autenticidad.

Bajo este certificado es con el que hoy él comercializa algunas de sus obras, encerradas en una pantalla, mientras que la obra más llamativa que expone en ARCO, 'Olea Spin', protagonizada por una gran forma circular, aceite y ADN, y valorada en 26.700 euros, es una 'biocriptomoneda' basada en preceptos artísticos. No es el único artista en ARCO que firma sus trabajo con NFT, aunque aún es una práctica poco frecuente.

El colombiano Álvaro Barrios también atrae miradas curiosas al stand de la Galería Fernando Pradilla. En él se exhiben, en una pantalla, dos de sus obras de animación digital NFT: 'El Circo de El museo Duchamp del Arte Malo' y 'Dream', que recogen las mejores obras de este maestro del grabado popular y defensor de la democratización del arte. La primera de ellas, bajo la tutela NFT y mediante la repetición de imágenes, plantea los dilemas por los derechos de autor y el papel de la reproducibilidad técnica.

BIOTECNOLOGÍA COMO ARTE

Tampoco todo lo que se ve en ARCO es lo que parece y a veces el concepto es tan importante como la ejecución. 'Olea Spin', del ya mencionado Solimán López, es una pieza compleja de biotecnología, arte y criptomonedas. "El año pasado programamos una criptomoneda llamada Olea. Lo que hemos conseguido es sintetizar la información digital del contrato inteligente de la criptomoneda en ADN. La secuencia de ADN, que se ha construido en el laboratorio, es lo que está grabado en el frontal de la obra", explica López sobre su trabajo, en el que una gran pieza circular, con forma de moneda, y grabada con bajorrelieve, se moja en aceite donde se pueden apreciar partículas en suspensión ("son ADN", aclara López). Su precio es de 26.700 euros y pronto tendrá su propio precio en criptomonedas: "Estamos en el lanzamiento y ahora tiene solo valor ficticio pero en unos meses, tras la feria de Dubai, se le asignará un valor".

COLLAGE HABLANTE con NFC

Dentro del proyecto 'A collection yet to be', en el 'stand' de The Ryder en ARCO, un collage acrílico ('Untitled') del artista sueco Jonas Lund propone una tormenta de color y 'tags', un mural parlante donde un algoritmo selecciona las expresiones que mejor resultados obtienen. Utilizando la tecnología NFC, la misma que utilizamos para pagar con el móvil, podemos acercar nuestros teléfonos al mural (este tiene ocho zonas 'sensibles') para obtener en el dispositivo una réplica parlanchina.

"Es una relación interactiva que el cliente siempre va a tener con la pieza. Cuando vengan sus amigos pueden acercar el móvil y ver lo que pasa", explican los responsables de The Ryder. Su precio es de 12.500 euros.

