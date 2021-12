Anya Chalotra, Yennefer en 'The Witcher': Estoy viendo 'El juego del calamar'

La actriz británica protagoniza la segunda temporada de 'The Witcher', la segunda serie más vista en Netflix este año.

Ester Aguado

De madre inglesa y padre indio, esta joven de 25 años afronta su primer papel protagonista en televisión gracias a Netflix, que la llamó para encarnar a una poderosa bruja, Yennefer de Vengerberg, el gran amor de Geralt de Rivia, el protagonista. Bregada en las salas de teatro londinense y alguna serie británica ('Wanderlust' o 'Sherwood'), Anya no se esperaba el brutal éxito de esta historia de ciencia-ficción liderada por Henry Cavill (el último 'Superman'). Su genial interpretación le ha valido algunos premios, como el IMDb "Breakout" STARmeter Award.

¿Cómo es para ti dar vida a esta poderosa bruja?

Me encanta poder interpretar a Yennefer porque es un personaje tan importante, no solo en 'The Witcher', sino también personalmente, tiene mucho alcance para explorar, y haciéndolo, aprendo más sobre mí misma también. Por eso me encanta.

Confiesa: ¿Leíste los libros de Andrzej Sapkowski, además de los guiones?

¡Sí! No los he leído todos, pero he leído lo suficiente como para conocer el viaje de Yennefer y todo lo demás, así que me he mantenido al día con lo que se basa cada temporada y he leído aspectos sobre lo que le espera a mi personaje en un futuro.

¿Cuál es el rasgo de personalidad de Yennefer que más te gusta? ¿Y el que menos?

Lo que más es su instinto de supervivencia y lo que menos... creo que podría experimentar con un poco de color en su armario (risas).

¿Eres similar a ella?

Oh, sí, ambas nos influenciamos ciertamente la una con la otra.

¿Pero tú podrías renunciar a tener hijos para estar más guapa, ¿vender tu alma al diablo?

¡No! ¡Para nada, quiero niños!

¿A menudo te arrepientes de las cosas?

No, nunca. Y lo digo en serio.

En la primera temporada vemos una asombrosa evolución del personaje. ¿Ocurrirá también en la segunda temporada?

No puedo adelantarte nada (risas), sería 'spoiler'. Solo te puedo decir que sea la que sea la transformación que experimenta en la segunda temporada, no hablamos de las mismas circunstancias para el personaje. Lo que ella no sabe es que perdió sus poderes. Cuando Tissaia le dio permiso para dejar que todo su caos explotara en la batalla de Sodden, Yen canalizó la magia del fuego, que es muy peligrosa y está prohibida. Ahora, como resultado, perdió sus poderes y trata de asimilarlo. Su objetivo final es encontrar un vínculo verdadero en la vida, un amor incondicional, y ella sabe que ese tipo de conexión es más fuerte entre una madre y sus hijos. Es complicado, pero cuando conoce a Ciri, se despierta su instinto maternal. Yennefer se siente identificada con Ciri porque la entiende en muchos aspectos que otros no comprenden: como el intentar entender su magia.

La historia la escribió un hombre hace años, pero hay mucho poder femenino en esta historia, ¿no es así?

Creo que incluso Yennefer es más fuerte que Geralt, ¿no? (Risas). Me guardaré esa frase, me encanta. Y a Yennefer le encantaría oírlo, seguro. Pero sí creo que cada personaje tiene una gran cantidad de fuerza en si mismo, y se trata de desbloquear eso y estar abierto a ver el potencial dentro de una persona. Eso te hace fuerte, las decisiones que tomas te hacen fuerte. Puedes ver esto en la ficción, pero también en nuestro mundo. Así que, creo que todos son fuertes a su manera.

¿Disfrutas del maravilloso vestuario que llevas en la serie? Me encantan los looks de tu personaje...

Dios mío, a mí también. Los vestidos son increíbles, sí, a veces es difícil correr o pelear con ellos, pero son fabulosos.

¿Te gusta la moda?

Me encanta la moda, me encanta.

Ahora que nadie nos escucha, ¿cómo es estar en los brazos de Henry Cavill, ¿cómo es él?

Es un hombre encantador. Nos llevamos muy bien y es muy divertido trabajar con él. También estoy asombrada por sus habilidades de lucha (risas). Me encantaría poder empezar una pelea tan rápido como él. Sí, es un verdadero placer, es muy divertido hacer lo que hacemos y poder construir relaciones y trabajar con las relaciones que interpretamos en pantalla. Sin lugar a dudas, Geralt es la debilidad de Yennefer, y viceversa. La conexión y el vínculo profundo que forjaron en la temporada 1 no se han desvanecido en la 2. En algún punto, Yen tendrá que definir qué es realmente importante para ella, y tendrá que tomar una decisión muy difícil.

¿Planeas debutar en el cine?

Sí, me encantaría hacer cine. No lo he hecho nunca, así que es algo que me emociona. El potencial que podría tener en una película me da subidón.

Pero has hecho mucho teatro, ¿no?

¡Y lo sigo haciendo! Empecé ahí. Tiene un gran lugar en mi corazón. Para mí es muy diferente interpretar en pantalla. Es mucho más detallado. Me encanta la estructura del teatro, creo. También me encanta interpretar para una audiencia en vivo. Es muy divertido y agradable.

¿Qué te gusta ver en la televisión?

Oh, buena pregunta. Estoy viendo 'El juego del calamar' en este momento. Acabo de ver… ¿qué es lo que acabo de ver? El desfile de ropa interior de Rihanna en Amazon, que disfruté muchísimo. ¿Qué más? Estoy viendo mucho cine danés en este momento, y me encanta. Como 'Another round', de Thomas Vinterberg. Es brillante.

¿Ha cambiado mucho tu vida después de trabajar en 'The Witcher'? ¿En qué sentido?

Bueno, yo creo que cada uno tenemos el control de cómo cambia nuestra vida. Los giros que haces cuando te dan una oportunidad como la nuestra, tras un estreno mundial como la serie. Creo que lo más importante es la confianza porque he podido trabajar durante tanto tiempo con un personaje y transformarme con ella, que me siento mucho más segura. Creo que eso es lo más importante que saco de este proyecto.

Cuando no trabajas, ¿qué te gusta hacer?

Me gusta pasar días fuera, por ejemplo, al aire libre. Me encanta nadar, me encanta correr, me gusta el ejercicio y me encantan los deportes. Me gusta comer, ver películas, me encanta cocinar. Cocinar es lo que suelo hacer principalmente.