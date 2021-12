Prepárate para emocionarte (y ver la vida con más optimismo) con el nuevo anuncio de Campofrío, que ya es viral.

Clara Hernández

No se puede hablar de Navidad si no suceden estas tres cosas: que se proceda al encendido de las luces en las calles, la emisión del anuncio de la lotería por el sorteo del 23 de diciembre y que Campofrío lance su popular spot televisivo, una campaña que, desde 2011, se caracteriza por un metraje extenso (de duración y presupuesto), directores de renombre, un elenco de rostros conocidos y un tono emotivo, humorístico y portavoz de problemáticas sociales actuales con las que es imposible no identificarse (y sobre las que el anuncio propone reflexionar y, finalmente, afrontar con luz y optimismo).

La crisis global, el paro, los rescates económicos, los prejuicios, las discrepancias que marcan las ideologías, el machismo, el derecho a no ser madre o la posverdad son algunas de las cuestiones que han inspirado las producciones de años anteriores. Ahora, el nuevo anuncio de 2021, que la compañía ha divulgado este mismo jueves (y que ya se ha hecho viral), vuelve a emocionarnos mientras enumera las cuestiones que que más nos han afectado, como sociedad, en los últimos doce meses.

Bajo la dirección de la cineasta Icíar Bollaín, responsable también de algunos de los spots navideños más celebrados de la marca, protagonizado por Karra Elejalde ('Mientras dure la guerra', 'Ocho apellidos vascos') y con la aparición de Candela Peña, Carlos Areces, Belén Cuesta, Edu Soto, Darko Peric o el youtuber 'El Cejas', las imágenes comienzan devolviéndonos una imagen familiar de esa pandemia que ha robado los abrazos.

"¿Sabías que en un abrazo puede haber más gérmenes que en una alcantarilla? Así que decidí que no me toquen nunca más", explica la voz en off de Karra Elejalde, mientras se ve al intérprete frotarse las manos con gel hidroalcóholico y ventilar su casa. Mira el anuncio, que ha sido bautizado 'Acojonados':

Los miedos y peligros que nos atenazan se enumeran, haciéndonos temblar y sonreír: Brexit, bitcoins... "Nuestro dinero no está seguro", se lamenta el protagonista, que decide sacar sus ahorros del banco y guardarlos en un bote de conservas, así como no salir de casa para evitar riesgos.

Pero hay más. "La tecnología nos escucha, es un hecho, así que he dejado de conectarme con el mundo", confiesa, mientras lanza una mirada sospechosa al robot aspirador. "Salir de vacaciones, ¿para qué? ¿para que te okupen la casa?", "El megavatio hora te deja tieso", son otros de los comentarios que pronuncia y que, tal vez, tú también has dicho alguna vez.

La moraleja y la luz brillan al final, poco después de que Karra Elejalde haya decidido quitarse "de todo" y vivir a oscuras, sin contacto con la gente y sin intención de celebrar la Navidad. El testimonio que escucha en un informativo en televisión y que parte de otra realidad dramática, la de una viticultora palmera de la isla de Palma, afectada por la erupción del volcán pero que, a pesar de eso, lucha "porque la vida sigue", lo que le emociona y le hace cambiar de actitud. Y, al espectador, despertar una sonrisa y un gesto de alivio.

"Campofrío es una metáfora del disfrute y, como cada Navidad, identifica a ese enemigo que impide que disfrutemos de la vida para reenfocarlo hacia el optimismo y la superación”, explica Javier Portillo, director de Marketing de Campofrío, sobre la estrategia creativa.

