El anuncio de Estrella Galicia inspirado en La casa de papel que va a emocionarte

"La Historia termina, la Resistencia continúa" es el leit motiv de la nueva campaña de la marca a la que ha puesto voz el actor Pedro Alonso conocido por su papel de Berlín en la serie.

Julia García

"Cuando no queden planes a los que acudir, cuando no encontremos más puertas que defender, cuando parezca que no hay nada más que sacrificar por nuestra gente, cuando no haya secretos que sacar a la luz, justo en ese instante en el que crees que lo que estás viviendo se llama final, te das cuenta de que esta historia no puede morir. Esta historia se llama Resistencia, y solo cambia de protagonistas".

Con estas palabras pronunciadas por el actor Pedro Alonso en voz en off comienza el nuevo anuncio de Estrella Galicia. Un emocionante video que acaba de ver la luz en el que ciudadanos anónimos aparecen en la pantalla para mostrar sus historias de superación.

Historias como las El Bar Chaflán de A Coruña, la empresa familiar Capas Seseña, el cómico Pancracio del Circo de los Muchachos y el artista Baiuca que la marca cervecera ha calificado de resistencia que hay que poner en valor porque son heroicidades cotidianas en unos tiempos tan complicados para todos.

Los cuatro protagonistas lo son por diferentes logros. La empresa Casa Seseña por llevar cuatro generaciones resistiendo a las modas, el artista Pancracio por luchar por el oficio de payaso para hacer sonreír, el músico Baiuca por ayudar a que el folklore gallego resista y el Bar Chaflán por no dejar a nadie atrás. Todos ellos son los que aparecen a lo largo del corto de poco más de un minuto y medio además de en diferentes videos que se han ido colgando en la web de la compañía en las que se repasa de forma detenida la trayectoria de cada uno de ellos.

La inconfundible estética de La casa de papel

El anuncio se ha convertido en viral en tan solo unas horas no solo por su espíritu de evolución y el haber sabido reinventarse sino por la inconfundible estética que te atrapa desde el primer momento como si de un capítulo de la exitosa serie de 'La casa de papel' se tratara. La fotografía, la iluminación, el ritmo y hasta los monos rojos con las caretas de Dalí famosos conocidos en todo el mundo beben de esta producción de Netflix que tanto ha triunfado en todo el mundo de la que, por cierto, ya falta menos para ver la quinta y última temporada.