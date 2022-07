Tras encarnar al 'Spiderman' más dramático y ser nominado al Oscar, el británico se ha revelado como uno de los actores más versátiles y dotados de su generación. Acaba de estrenar 'Por mandato del cielo' (Disney +).

Ester Aguado

Andrew Garfield estrena thriller, 'Por mandato del cielo' (Disney+, 20 mayo), en el que encarna, de forma magistral y en siete entregas, a un policía mormón que afronta un asesinato dentro de su propia congregación, con todo lo que para su fe conlleva. Nos recibe por videollamada desde Los Ángeles, amable y reflexivo, algo más serio de lo que nos tiene acostumbrados, vestido con esa estética tan 70's que casa tan bien con su corazón hippie. A punto de cumplir 40 y rodando ya con Luca Guadagnino ('Retorno a Brideshead'), se ha destapado como un de los mejores intérpretes de su promoción: aventuras, dramas, musicales, biopics... todo lo suyo nos divierte, nos sorprende, nos engancha.

Parece que estás haciendo un master en religión -tu papel en 'Silence' de Scorsese, el de 'Ángeles en América', el evangelista Jim Bakker y ahora el policía mormón Jeb Pyre-, ¿hasta qué punto es importante en tu vida?

¡Desde luego! También era un tema en 'Hasta el último hombre' y en '¡Tick tick…Boom!' -por la que fue nominado a los Oscar-, porque Jonathan Larson era una especie de devoto de la religión de la iglesia del teatro. La religión está por todas partes, hay pocos temas más importantes que éste, la vida y la muerte. Siempre he tenido una especie de baile saludable con ella, no creo que pueda establecerme en una sola para toda mi vida. Pero la espiritualidad es algo que me fascina, lo de explorar más allá... Siento como una conciencia que podemos sentir y ver y tocar y es importante en términos de cómo vivimos nuestras vidas. Poder explorar eso en mi trabajo es un privilegio, porque me sirve para mi propia vida. No exagero. Siento que lo material y lo espiritual se encuentran en una especie de crisol donde expresar nuestra conciencia.

¿Conocías ya la historia por el libro de Jon Krakauer?

Me encanta Krakauer y su escritura. Leí 'Por mandato del cielo' cuando salió por primera vez, hace 10 años, y me gustó desde la historia del inicio de la religión mormona hasta este horrible asesinato, que él desmenuza y filosofa, pero que también nos muestra objetivamente y lo conecta con el fundamentalismo de esta fe. Los temas son los que realmente me interesan, y Dustin Lance Black, el director de la serie (Oscar por 'Milk', 2008) lo resolvió centrándose en la naturaleza del crimen real y desentrañando su propia fe, porque fue mormón. De hecho, me presentó a un montón de gente increíble en esa comunidad, hay una especie de bondad cultural allí, y obviamente problemas, que esta serie realmente desvela. Fue fascinante de estudiar.

¿Hay alguna especie de lección en esta serie?

Hay esperanza en ella: seréis testigos de cómo Brenda Lafferty escoge la verdad al poder, y creo que eso es muy valiente. Mi personaje también es un gran símbolo de la búsqueda de la verdad por encima del beneficio personal, con la posibilidad de perder todo lo que aprecia para servir a algo más grande. Hay mucha integridad en eso. Fue David Foster Wallace el que dijo 'Procura elegir algo más grande que tú a lo que servir. De lo contrario, terminarás sirviendo a algo inútil'.

Mirando tus últimos trabajos -y exceptuando 'Spiderman: No way Home'-, parece de huyes de los éxitos comerciales, ¿es algo estudiado?

No sé si es algo deliberado, y no creo que sea necesariamente cierto. He hecho algunas películas comerciales grandes... nadie está libre de tentación. Se trata más bien de lo que me atrae, no lo pongo realmente en una balanza. Es más como: ¿creo que es una historia que vale la pena contar? ¿Soy la persona adecuada para ayudar a contarla? Y si no lo soy, me alejo, pero si lo soy, me sumerjo. Pero no tengo en cuenta el presupuesto, ni el medio. Se trata más bien de la historia, de la gente, siempre me pregunto: ¿es así como quiero pasar mi tiempo, mi vida?

Desde luego, no será en las redes sociales, de las que has desaparecido...

Vivimos un tiempo increíblemente banal donde sólo se celebra el instante, el ser famoso... El arte, el cine, están para cambiar eso e intentar alcanzar algo más profundo. Sí, es un momento trágico y extraño... Y sí, procuro centrarme en lo que puedo controlar. Y eso tiene que ver sólo con mi trabajo.

Eres un modelo a seguir por miles de fans, sobre todo por haber sido a uno de los 'Spiderman' de la historia...

Siempre me encantaron los cómics de superhéroes. Crecí con ellos y Spiderman significó mucho para mí. Es un mito. Y ha sido un grandísimo honor encarnarlo y ahora haber podido atar algunos cabos sueltos para el Peter que estaba interpretando. Amo ese personaje: por eso improvisé mi escena junto a Tom Holland y Tobey Maguire. Era un fan diciéndoles, simplemente, que les quería. Fue tan de verdad, que lo dejaron.