And just like that: todo lo que sabemos sobre la segunda temporada con el regreso de Samantha en el aire

El creador de la serie reboot de Sexo en Nueva York ha dado las primeras pinceladas sobre los nuevos episodios y, avisamos, habrá sorpresas.

Julia García

"Es tan doloroso para la gente seguir hablando de esta 'pelea de gatas': una pelea, una pelea, una pelea. Nunca he pronunciado palabras de pelea en mi vida sobre alguien con quien he trabajado. No hay una 'pelea' en curso. No ha habido disputas públicas ni discusiones ni acusaciones hechas por mí ni por nadie en mi nombre. No lo haría. No es así como lo quiero". Son palabras pronunciadas por Sarah Jessica Parker en el podcast Awards Chatter hace tan solo unos días. Con ellas expresó lo "desagradable" que estaba siendo toda esta situación en la que está inmersa junto a la que fue su compañera en Sexo en Nueva York, Kim Cattrall.

Hasta ahora, el alter ego de Carrie Bradshaw no se había pronunciado al respecto sobre todo lo ocurrido, más allá de haber explicado el por qué de la "presencia" del personaje de Samantha Jones en And just like that a pesar de la negativa a participar en ella por parte de la actriz encargada de darle vida . "Samantha no se ha ido. Está presente, y creo que se manejó con mucho respeto y elegancia. No se la ha convertido en una villana. Era un ser humano que tenía sentimientos sobre una relación, así que creo que encontramos una forma de abordarla que era necesaria e importante para la gente que la quería", explicó a la revista Variety hace unos meses. Precisamente esa misma publicación es en la que ahora se ha expresado el creador de la ficción, Michael Patrick King en una entrevista en la que ha hablado sobre la esperada segunda temporada de And just like that y, como no, sobre esta cuestión que sigue generando tantos titulares.

¿Estará Samantha presente en la segunda temporada de And just like that?

"¡Sí!", respondió el famoso showrunner sin dudarlo sobre la reaparición de la amiga de Carrie, Miranda y Charlotte en los nuevos episodios. Eso sí, que ningún seguidor de esta historia se emocione demasiado porque el regreso no será como espera. "Mi objetivo es reunir a todos los personajes en la mezcla, para que no estén tanto en pasarelas separadas", contó el productor, argumentando así que, aunque Kim Cattrall no aparezca en escena sí que lo hará su personaje probablemente en forma de mensajes de texto como ya lo hizo en la primera temporada. " Todo es tan nuevo en este momento (...). Una de mis grandes reglas es no contar las cosas hasta que sean reales", reveló sobre lo que pasará próximamente.

Habrá que esperar al año que viene, cuando está previsto el estreno de los nuevos capítulos, para saber qué ocurrió tras esa quedada de Samantha y Carrie en París después de que esta última esparciera las cenizas de Mr Big en la ciudad del amor enfundada en un vestidazo de Valentino. O, mejor dicho, para imaginarlo, porque King ha dejado claro que no se hablará sobre ello y que prefiere que cada uno lo deje a su imaginación. " Es muy divertido, porque cada uno de los escritores tiene una versión diferente de lo que sucedió durante esa conversación”, dijo King. "Entonces, creo que había algo de champán. Creo que hubo un ida y vuelta entre adultos, y una historia de amor en la que se dieron cuenta de que algo es más importante que tener miedo de sanar. Estoy seguro de que tuvieron una gran noche. Para mí, tuvieron una gran noche y las cosas se resolvieron. Una vez que Carrie dejó ir a un viejo, viejo amor, uno de sus amores actuales volvió", apuntó.