Cambio de planes: la popular actriz y presentadora ha anunciado en sus redes que no podrá estar acompañando a Anne Igartiburu.

Clara Hernández

Finalmente, Ana Obregón no presentará las Campanadas de TVE junto a Anne Igartiburu. Según ha anunciado la actriz y presentadora mediante un mensaje en sus redes, no podrá asistir a su cita en la Puerta del Sol de Madrid para despedir el año 2021 y dar la bienvenida a 2022.

La razón es que Ana Obregón ha dado positivo en Covid.

"Siento muchísimo tener que comunicaros que he dado positivo en Covid y no podré estar en la Puerta del Sol despidiendo el año con todos vosotros como me hubiera gustado", comienza el texto de su publicación en Instagram.

"Deciros que estoy bien, en casa, como si fuera un catarro superfuerte, gracias a las vacunas. Esta variante vuela, está en todas partes. Os lo dice alguien que no ha salido de su casa en todas las Navidades y, sin embargo, lo he cogido", continúa.

"Lo que más me entristece es no poder estar en ese balcón de la Puerta del Sol para agradeceros a todos de corazón el apoyo y el cariño tan inmenso que he recibido todo este año a través de la redes, en los medios de comunicación y en la calle", concluye antes de revelar el nombre del sustituto.

"Os animo a que toméis Las uvas en RTVE con mi adorada Anne Igartiburu y Jacob Petrus, porque mi corazón estará allí con vosotros".

Asimismo, agradece al diseñador Rubén Hernández el trabajo que ha realizado con el vestido que pensaba estrenar esta noche y que se guardará "para el año que viene".

La noticia supone un duro revés para RTVE, que pretendía repetir la hazaña del año pasado, cuando Ana Obregón, junto a Ana Igartiburu, logró con emoción y lágrimas contenidas paralizar a la audiencia y disminuir fugas a Antena 3 para ver el vestido-edredón de Cristina Pedroche.

Como es habitual, La 1 lideró la parrilla de las uvas gracias a 6,1 millones de espectadores. Sin embargo, a nadie se le escapa que Antena 3 está cada año más cerca (el año pasado atrajo a 5,5 millones de espectadores).

Aunque el meteorólogo y geógrafo Jacob Petrus, presentador de 'Aquí en la tierra' es un rostro querido de la cadena, son muchos los que señalan que sea capaz de tener el tirón de la actriz. Sin duda, lo sucedido puede cambiar algunos aspectos de la batalla por la audiencia que se avecina y para la que todas las cadenas han contado con sus pesos pesados.