'Back To Black', ¿nuevo biopic de Amy Winehouse?

El guion ya está en manos de Sam Taylor-Johnson, directora de 'Cincuenta sombras de Grey'

Noelia Murillo

Si hay algo que marca el inicio y desarrollo de los denominados biopics, películas biográficas sobre la historia de algún personaje famoso, es su dificultad y su riesgo. El hecho de intentar representar un resumen de la trayectoria de un artista en lo que pueden ser dos horas o dos horas y media de metraje, no deja mucho margen para fallar y enmendar el error. Tampoco es tan sencillo encontrar al protagonista deseado, ya sea por falta de disponibilidad de los actores o bien por complicaciones de casting.

Eso mismo lo hemos visto recientemente con el que será el biopic de una de las más grandes estrellas de la música. Madonna. Tras un parón de casi dos años debido a la pandemia, la artista retomó la selección del personaje principal para, finalmente, otorgarle el protagonismo a Julia Garner. La actriz de '¿Quién es Anna?', actualmente disponible en Netflix, ha logrado desbancar a otras candidatas que venían pisando fuerte. Entre ellas, Julia Fox, Florence Pugh, Barbie Ferreira o Sydney Sweeney.

Intuimos que dificultades similares se han tenido que dar en los primeros pasos de la que será la biografía autorizada llevada al cine de Amy Winehouse. La película, que vendrá a llamarse 'Back To Black' (título del segundo disco de la artista británica, publicado en 2006) por el momento no tiene protagonista principal, aunque sí ha trascendido quién será la directora del filme: Sam Taylor-Johnson. La realizadora de las adaptaciones cinematográficas de la saga 'Cincuenta sombras de Grey' será la encargada de llevar a la gran pantalla la historia de la cantante de 'Rehab' tras varios intentos frustrados para llevar adelante este proyecto.

Por el momento, la cinta cuenta con el apoyo de la familia de la artista. De hecho, de su entorno más cercano quien ha mostrado mayor entusiasmo por esta adaptación al cine de la vida de la autora de 'You Know I'm No Good' ha sido su padre, Mitch Winehouse, que ha reconocido para The Guardian que el premiado documental de Asif Kapadia en 2015 fue "horrible". En este, el también director de 'Diego Maradona' y 'Senna' ofrece un perfil ambicioso y aprovechado del progenitor de Amy.

A pesar de las críticas por parte del entorno más cercano de la británica, nadie puede dudar del talento del realizador de ascendencia india de congregar toda una efímera y turbulenta vida en poco más de dos horas en 'Amy' (2015). De hecho, ha sido el único que ha podido llevar adelante un proyecto sobre la malograda artista, fallecida en 2011, puesto que ese mismo año llegó a promocionarse una cinta protagonizada por Noomi Rapace ('Los hombres que no aman a las mujeres', 'Lamb') que no se llegó a materializar.