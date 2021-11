Queda menos de una semana para la fecha oficial, pero Amazon ya ha lanzado sus mejores propuestas y hay verdaderas locuras.

UXÍA B. URGOITI

Lo siento, pero no queremos que nos ocurra como el año pasado. Hace 365 días estábamos tan tranquilas pensando que quedaba una semana para que comenzaran las ofertas del Black Friday de Amazon y resulta que el gigante del e-commerce americano llevaba varios días lanzando chollazos y nosotras no nos habíamos enterado. Pero en este Black Friday 2021 no nos va a pasar y ya tenemos nuestra lista hecha, porque en esta edición también ha comenzado mucho antes.

Como bien sabes este es el mejor momento del año para renovar y hacer ciertas compras que llevabas tiempo pensando. Hay que aprovechar los descuentos en artículos deportivos, informática, música, hogar, cocina, domótica, juegos, televisores… están ya al mejor precio de los posible y no merece la pena esperar más. Toma nota de la selección que nosotras hemos hecho y empieza a comprar.

Cinta para correr en casa, de Cecotec

La cinta de andar de Cecotec es perfecta para realizar ejercicio sin necesidad de salir de casa, ideal si no dispones de demasiado tiempo libre. Dispone de 12 programas predefinidos que te permitirán ir mejorando cada día. Podrás seguir objetivos específicos en función de tu estado físico y tus capacidades. Además, presenta 4 velocidades seleccionables: 3, 5, 7 o 10 km/h. Elige tu velocidad idónea desde 1 km/h hasta los 10 km/h gracias a su potente motor de 1000 W de potencia. Todas estas características hacen de la cinta de andar RunnerFit Step un equipo perfecto para realizar marcha y marcha activa. Mediante la pantalla LED con panel de control integrada en el manillar, podrás visualizar y controlar los siguientes parámetros en cualquier momento: velocidad, tiempo, distancia y calorías. Además, dispone de función Scan, que te permite ver en la pantalla de manera rotativa y automática cada función durante 4 segundos. Su precio es de 229 euros.

Las zapatillas de mujer más vendidas, de Skechers

Ir al gimnasio sin tener que cargar con otro par de zapatos nunca fue tan fácil gracias al modelo SKECHERS Graceful – Get Connected. La parte superior es de malla Skech Knit de una sola pieza, cuenta con cordones, y la famosa plantilla SKECHERS Memory Foam. El cuello y la lengüeta son acolchados y el forro interior de tela suave para mayor comodidad. Por último, la suela es flexible y ligera para una mejor absorción de impactos. Su precio es de 49 euros ya que tienen un 25% de descuento.

Caja con 6 cuchillos y 6 tenedores ZWILLING para carne

Encontrar un producto que consiga una nota media de 4,7 sobre 5 en más de tres mil valoraciones ya hace que sea algo apetecible de regalarse. Estamos hablando de una caja de madera rústica con 6 tenedores y 6 cuchillos para carne, fabricados en acero inoxidable 18/10 pulido, con hojas dentadas y ligeros, estrechos y puntiagudos. Es recomendable lavarlos a mano, pero aguantan el lavavajillas. Y el prestigio de la marca aporta el componente necesario para tener la confianza, Su precio es de 22,60 euros porque tiene un descuento de un 62%.

Ahorra casi 250 euros en la depiladora Philips 'Lumea Prestige'

La depiladora láser Philips Lumea Prestige hace maravillas para inhibir la reaparición del vello corporal. Las ligeras pulsaciones de luz, aplicadas de forma regular, mantendrán tu piel suave como la seda todos los días. Funciona de forma eficaz, fácil y segura en una amplia variedad de tipos de vello y de piel. El tratamiento para evitar que el vello vuelva a crecer es seguro, incluso para las zonas más sensibles. Su precio es de 299,99 euros porque tiene un descuento de un 45%.

Auriculares inalámbricos TOZO T10, con un 34% de descuento

No es sólo una combinación de calidad y precio, lo que seguramente atrae a los cientos de miles de personas que han apostado por estos auriculares. Es que 219.828 personas han decidido valorar lo acertado de su compra en Amazon, y nada menos que el 85% de ellos le han dado una nota de notable o sobresaliente. Además son unos auriculares son muy sencillos de usar: sácalos del estuche y se conectarán entre sí automáticamente. Son ideales para practicar deporte, ya que son resistentes al agua y al sudor. El nanorrevestimiento permite impermeabilizar 1 metro de profundidad durante 30 minutos. El tiempo de reproducción dura más de 6 horas con una sola carga y un total de 30 horas con el estuche de carga. Disfruta de una carga rápida, para cargar completamente el estuche recargable solo 1,5 horas mediante un cable USB-C de carga rápida o menos de 2 horas mediante un cargador inalámbrico. Su precio es de 32,99 euros porque tiene un descuento de un 34%.

POCO X3 Pro, a un descuento increíble

La mejor oferta de smartphone de esta primera noche de la semana grande de Black Friday. En comparación con el POCO X3 NFC, el POCO X3 Pro eleva el rendimiento al contar con el procesador Qualcomm SnapdragonTM 860, el procesador insignia 4G líder en 2021. La potente plataforma te permite disfrutar de los juegos móviles con alta velocidad, incluso cuando juegas a juegos que exigen gráficos en ajustes altos. Junto con el sistema UFS 3.1 mejorado, el dispositivo ofrece rápidas velocidades de lectura y escritura, para que no tengas que esperar mucho para cargar archivos, juegos y aplicaciones. Ahorra 100 euros en este modelo, porque su precio es de 199,99 euros gracias a su descuento de un 33%.

Echo Dot (4.ª generación) para Alexa, a mitad de precio

El Echo Dot es un altavoz inteligente que se controla con la voz y que usa el Alexa Voice Service. Gracias a su diseño, es ideal para cualquier habitación. Simplemente pídele música, las noticias o cualquier información, con Echo todo está a tu alcance. También puedes llamar a cualquiera que tenga un dispositivo Echo, la app Alexa o Skype, así como controlar dispositivos de Hogar digital con la voz. De este modo, podrás encender la luz de la habitación antes de salir de la cama, subir la temperatura del termostato o atenuar las luces: todo ello sin mover un dedo. Su precio es de 29,90 euros porque tiene un descuento de un 50%.

Lego Architecture de Tokio, por menos de 50 euros

Lego Architecture de Tokio está compuesto por detalladas maquetas de gran realismo que se inspiran en sus emblemáticos edificios y lugares representativos. Este set de construcción coleccionable contiene modelos para construir de la Torre de Tokio, la Torre Mode Gakuen Cocoon, el Tokyo Big Sight, el Tokyo SKYTREE, el Parque Chidorigafuchi, el Cruce de Shibuya. Esta maqueta decorativa para la casa o la oficina incluye una base que lleva una placa con la palabra “Tokyo”. Obtén más información sobre Tokio y el diseñador de la maqueta en el folleto. Un kit de maquetas arquitectónicas fácil de construir que ofrece una experiencia incluso a los más pequeños recién llegados al mundo de LEGO. Es un regalo creativo inspirado en Japón para mayores de 16 años. Ahora, al 26% de descuento. Su precio es de 47,26 euros porque tiene un descuento de un 26%.

Samsonite S’Cure Spinner L, ¡por 83 euros menos!

Esta maleta segura, voluminosa y ligera está disponible en un abanico de tamaños prácticos y colores vivos. ¡Se trata de una colección clásica fabricada en Europa! Cuenta con un sistema de cierre de tres puntos de anclaje, originalmente patentado por Samsonite y función TSA integrada en el candado principal para un viaje seguro. En el interior cuenta con cintas cruzadas inferiores con un amplio bolsillo lateral, separador con cremallera en el compartimento superior y un forro interior estampado. Sus medidas son 52 x 31 x 75 cm y su capacidad, 102 L. Su precio es de 153,30 euros porque tiene un descuento de un 23%.

Amazfit Bip U, un grande por poco dinero, y hoy con un 25% menos

Este smartwatch tiene una pantalla a color de 1,43 pulgadas. Está diseñado para la comodidad durante todo el día, que apenas se siente cuando se busca el máximo rendimiento. Amazfit es resistente al agua hasta 50 metros. Así, puedes nadar y monitoreará tus movimientos incluso en la piscina o la playa. Además, cuenta con sistema (SpO2) para la medición del nivel de oxígeno en sangre: PAI sistema es evaluación de la salud que utiliza algoritmos para transformar información compleja, como datos de frecuencia cardíaca, duración de la actividad y otros datos de salud en valores numéricos, y presenta estos datos a los usuarios. Su precio es de 37,43 euros porque tiene un descuento de un 25%.

Plancha de pelo Remington con un espectacular 65% de descuento

Prepárate para un moldeado libre de culpa con la plancha Keratin Therapy Pro. Esta asombrosa plancha combina placas de cerámica avanzada con queratina y un sensor de protección contra el calor, que detecta los niveles de humedad y optimiza la temperatura. El resultado: un cabello más sano, más fuerte y hasta un 57 % más protegido frente al deterioro y la rotura (en comparación con una plancha de cerámica Remington convencional). Además, este modelo viene con viene con una práctica bolsa de almacenamiento resistente al calor. Su precio es de 30,29 euros porque tiene un descuento de un 65%.