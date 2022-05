De la nominación al Goya por 'Akelarre' a protagonizar 'Bienvenidos a Edén', la nueva e inquietante serie de Netflix. Este fichaje promete.

Ester Aguado

¿Eres feliz? Con esta pregunta Zoa y otros cuatro atractivos jóvenes, muy activos en las redes sociales, son invitados a la fiesta más exclusiva de la historia en una isla secreta, organizada por la marca de una nueva bebida. Un viaje excitante, sí, pero el paraíso no es realmente lo que parece… Atrapamos a Amaia Aberasturi en medio de un rodaje, entre toma y toma, para que nos contara un poco más sobre este inquietante thriller y sobre sí misma.

¿Tú vida ha cambiado mucho desde 'Akelarre' y la nominación a los Goya?

Sí que es verdad que, a raíz de eso, he tenido más ofertas de trabajo. Pero a nivel personal, no he sentido gran cambio: yo sigo con mi vida, en mi pueblo, con mi gente...

¿Qué es lo que más te atrajo de 'Bienvenidos a Edén'?

Es una serie que tiene muchos estímulos. Ocurren muchas cosas en muy poco tiempo. Tiene mucho exterior, una imagen muy potente, muchos personajes y tramas importantes que surgen al mismo tiempo. Es un cóctel muy poderoso. Te mantiene enganchadísima... me mandaron los primeros cuatro capítulos y se me hizo eterno hasta que pude leer el final. También es mi primera serie como protagonista y era un reto al que no pude negarme...

¿Qué tienes en común con tu personaje?

La energía corporal es bastante parecida, pero en cuanto a experiencia previa y vida personal no nos parecemos en nada. Zoa es una joven que ha sufrido mucho, con una familia desestructurada, ha tenido que madurar antes de lo que tocaba y, aunque yo me considero bastante madura para mi edad, no ha sido por las circunstancias, si no por personalidad. Esta era mi primera serie como protagonista y era para mí era un reto, porque yo he estado trabajando en el cine y no es lo mismo crear un arco dramático de una hora y media que de ocho capítulos, porque hay que sostenerlo más en el tiempo. Había cosas de Zoa que nunca había hecho.

¿Si a ti te llegara la invitación para viajar a la isla, una fiesta privada, aceptarías?

No (risas). Soy una persona muy tranquila, muy casera, siempre que puedo vuelvo a dormir a mi casa, aunque esté de promoción o rodando fuera... Todo lo que sea salir de mi zona de confort, me altera un poco. Nunca iría, y menos sin saber qué tipo de fiesta, dónde, con quién, sin móvil... ¡jamás!

Una fiesta privada en una isla, una bebida misteriosa. ¿Son ganchos a medida de la gente joven?

Son componentes que atraen. Creo que la imagen de la serie en sí misma es muy atractiva, también el elenco, el hecho de que todo sea azul, que haya acción, intriga, romance, thriller, que aparezcan subtramas constantemente... Todo va a hacer que el espectador se sienta atraído. 'Bienvenidos a Edén' no está dirigido a los jóvenes al 100 %, es para todo el público. Es una serie para divertirte y que se te pasen los capítulos de golpe.

¿El auge de las series juveniles responde a que sois un público preferente para las plataformas de streaming?

Creo que las plataformas empezamos teniéndolas la gente joven, pero a raíz de la pandemia se han abierto a más gente. El hecho de ver una serie cuando quiero me da una libertad de horarios que antes no tenía. Aunque es cierto que a veces echo de menos aquello de sentarnos todos juntos en familia y ver lo que ponían en la tele ese día. Y luego esperar una semana entera para el siguiente capítulo. Pero es otra época.

¿Cómo te llevas con las redes sociales? La serie capta a los jóvenes más activos...

No soy muy activa, pero sí que me gusta brujulear para ver a otras personas y descubrir gente. Pero puedo estar perfectamente un día sin el móvil... Soy muy campestre, vivo en plena naturaleza, en Urdaibai, que es Reserva de la Biosfera, porque necesito estar conectada con ella. Por eso en mis redes necesito plasmar mi manera de ser, que la gente me conozca mejor, cero postureo e impersonalidad.

Nos gustaría conocerte un poco más... ¿Nos contestas a 20 ráfagas?

¿Rasgo principal de tu caracter? Tranquila.

¿Qué cualidad aprecias más en otra persona? Fidelidad.

¿Qué esperas de tus amigos? La amistad en sí misma.

¿Tu principal defecto? No lo sé... Quizás ser demasiado casera. Me entra la llorera cuando me tengo que ir.

¿Tu ideal de felicidad? Familia.

Nunca confesarías a tus padres... Nada, soy bastante abierta con ellos; les cuento todo.

En qué te pareces a ellos... En el amor por la familia.

Una heroína de ficción... ¡No tengo!

Eres una crack... Bailando.

Lo mejor de ser actriz es... Poder ser lo que quieras.

Un autor con el que matarías por trabajar... ¡Muchísimos! No podría decir uno.

Lo que más detestas es... La mentira.

¿En qué inviertes? En mi hogar.

Si vuelves la vista atrás, ¿cambiarías algo? La verdad es que no.

¿Qué donde la naturaleza te gustaría tener? Poder volar.

¿Cómo te gustaría morirte? En paz, tranquila.

¿Tienes un lema? Sí, 'Hakuna Matata', Vive y deja vivir. Lo tengo en la entrada de mi casa, de hecho.

¿Tienes líneas rojas? En principio, no.

¿Cuál es el emoticono que más usas? ☺️ El de verguenza o ¡qué mona!

Si no fueras actriz... Sería profe de Educación Infantil, de hecho es lo que estudié.