"Cuando los cantantes de reggaeton (hombres) sacan featuring cada semana, cosa que admiro y respeto, no os veo diciendo nada", ha afirmado.

María Aguirre

'Mon amour remix' con Zzoilo, 'Aunque no sea conmigo' con Evaluna Montaner, 'Llueve sobre mojado' con Pablo Alborán y Álvaro de Luna y ahora 'Coldplay' con Cali y El Dandee. Estas son las cuatro canciones que Aitana ha publicado junto a otros artistas en lo que va de 2021. Un número muy elevado de colaboraciones según consideran algunos usuarios de Twitter a juzgar por los mensajes que pueden leerse en esta red social entre los que se encuentra el emitido por el periodista musical Arturo Paniagua.

Con motivo del lanzamiento del tema 'Coldplay' que se publicaba a medianoche del 29 de octubre, el presentador de televisión aprovechaba para escribir el siguiente tuit al respecto: "Hablemos de la necesidad imperiosa e irreversible de que Aitanax deje de hacer un featuring a la semana", decía el comentario que iba acompañado del hashtag #FreeAitana.

Un tuit que quizá debía haberse pensado dos veces el periodista si tenemos en cuenta que esta estrategia musical de Aitana no es nada que no hayan hecho otros artistas como, por ejemplo, C.Tangana quien, solo en los últimos meses ha publicado temas con Nathy Peluso, con Alizzz, con Henry James Jr, con Israel B y hace apenas unas horas con Jorge Drexler. Y precisamente en esta línea apenas un par de horas después la propia Aitana respondía en la plataforma del pajarito de la siguiente forma: "Cuando los cantantes de reggaeton (hombres) sacan featuring cada semana, cosa que admiro y respeto, no os veo diciendo nada".

Un "zasca" en toda regla que vuelve a abrir el necesario debate ssobre la desigualdad que existe aún en ámbitos como el de la música tal y como hace unos días reconoció en una entrevista a Woman Melanie Parejo, Head of Music de Spotify para el sur de Europa ya que es el nivel de exigencia entre un género y otro el que parece ser diferente.

Cuestión de género

Minutos más tarde y viendo el revuelo causado por sus palabras, el propio Arturo Paniagua contestaba a la cantante afirmando que no era una cuestión de género y que no era un ataque personal. "Admiro mucho lo que has construido y sobre todo me impresiona lo que eres capaz de conseguir por ti misma. Hay que debatir la necesidad constante de promover colaboraciones y publicar música constantemente en la que os encontráis los artistas", ha dicho el experto musical quien ha continuando explicando que era "solo una opinión sobre la construcción de una carrera como hacía mucho no se veía en el pop español. Insisto: Admiro lo que haces. Espero que sigas construyendo y sumando. Y, bueno, sigue defendiendo así aquello en lo que crees", y ha terminado reconociendo que "disfruto mucho escuchando todo '11 razones' metiendo guitarrazos con mi hija. No hay acritud alguna contra Aitana".

Para zanjar la polémica levantada, Aitana ha enviado un último mensaje para pedir más rigor: "Sólo me gustaría decir una cosa, por favor, no divulguemos información errónea. Sacar 7 canciones en un año de las cuales 4 son colaboraciones, a día de hoy y dentro del género que yo canto, no son muchas canciones", puntualiza.