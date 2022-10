10 planes para esta semana: desde una película silvestre a enfrentarte a un desafío

El tiempo pasa pero todo lo que puedes hacer con él se multiplica. Esta semana hasta 10 planes para apuntar en tu agenda.

FÁTIMA GARCÍA

Una fusión artística

Qué: ¿sabes qué fue lo que unió a Picasso y Chanel? Descúbrelo en la exposición 'Picaso/Chanel' que explora la relación de estos dos grandes genios creadores del siglo XX, y que vuelve a reunir arte y moda. La muestra se organiza en cuatro grandes secciones que abarcan, aproximadamente, de 1910 a 1930.

Dónde: Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

Cuándo: Del 11 de octubre de 2022 al 15 de enero de 2023.

Una película silvestre

Qué: Lo nuevo del director Jaime Rosales tras la magnética 'Petra' respira verdad. 'Girasoles silvestres', a través de las interpretaciones de la siempre natural y cautivadora Anna Castillo y uno de los actores favoritos de la que escribe, Oriol Pla, narra el viaje personal de Julia (Anna Castillo) en busca de su felicidad y la de su familia. Duelo de interpretaciones que destilan verdad en la vuelta de un director a la senda naturalista de anteriores trabajos como 'Hermosa juventud'.

Dónde: en 80 salas.

Cuándo: a partir del viernes 14 de octubre.

Una vuelta a los orígenes

Qué: El chef Dani García vuelve a sus orígenes en su ciudad natal, Marbella, con la apertura de un nuevo restaurante, Tragabuches, con un modelo de cocina non-stop que ofrece tanto desayunos como almuerzos y cenas. De esta forma, vuelve a sus orígenes cuando en el verano de 1998 abrió Tragabuches en Ronda y también consolida su presencia en Marbella con cuatro restaurantes entre los que se encuentran Lobito de Mar, Leña, Babette, Alelí y Kemuri, su apertura más reciente con una propuesta de cocina japonesa.

Por otra parte, el chef también colabora con Tinder a través de la Gran Familia Mediterránea y terminan con el eterno debate de la tortilla de patatas con o sin cebolla. Así, ha creado una tortilla mitad con cebolla y la otra mitad sin cebolla que podrás adquirir a través de la propia app de la Gran Familia Mediterránea, Just Eat y Glovo y estará disponible hasta el 25 de octubre.

Dónde: Tragabuches está en calle Ana de Austria, 2, Marbella (Málaga).

Un desafío

Qué: En un solo espacio, 'Desafío Dalí', reúne en formato digital 160 obras de Dalí cuidadosamente seleccionadas por la propia Fundación Gala-Salvador Dalí, cuyos originales se encuentran repartidos en más de 20 museos y colecciones privadas alrededor del mundo. Una muestra de 5.000 m2 que une el arte y las nuevas tecnologías digna de descubrir.

Dónde: IFEMA - Feria de Madrid. Ferial Juan Carlos I. Madrid.

Cuándo: hasta el 31 de diciembre de 2022.

Precio: Desde 19 euros.

Un hotel con banda sonora

Qué: El hotel Santo Mauro de Madrid ha inundado sus estancias con música. De esta forma, en el coqueto y acogedor Salón Rojo del Santo Mauro ofrecerá la posibilidad de disfrutar de una noche tranquila de otoño-invierno, tomando algo, antes o después de cenar, con un fresco programa de actuaciones en vivo seleccionadas por el compositor madrileño Lucas Vidal. Entre los artistas que forman parte del programa se encuentran nombres como la cantante Concha Buika, el músico de jazz y flamenco Jorge Pardo, el contrabajista de jazz y flamenco Javier Colina, el guitarrista y compositor Josemi Carmona o la artista de boleros y música latina Milagros.

Dónde: Calle de Zurbano, 36 Madrid.

Cuándo: 14 y 28 de octubre, 11 y 25 de noviembre; y 16 de diciembre.

Precio: La entrada es libre pero es imprescindible hacer reserva previa por teléfono (91 702 16 50) o por mail.

El restaurante flagship flexitariano

Qué: Siete años después de la apertura del primer Flax+Kale en Barcelona, abre en Madrid este restaurante de comida sana apasionado de los postulados vegetarianos pero que flexibiliza estos (de ahí la clasificación de flexitariano) incorporando productos de origen animal en algunos de sus platos. ¿Por ejemplo? El bibimbap de salmón salvaje de Alaska, con caviar de algas, arroz negro o daikon encurtido (delicioso). Sus costillas de origen vegetal (y con aspecto de chuletón) y su 'faux grass' con pan de cristal, próxima incorporación de la carta, figuran entre nuestros favoritos. ¿Dudas? El local es bonito y los precios, moderados.

Dónde: Calle de Trafalgar, 1. Madrid.

Cuándo: De 10.00 a 24.00h.

Un concierto en el cine

Qué: Si eres de los que te quedaste sin entradas para los conciertos de Coldplay en directo el próximo año en Madrid y Barcelona, ahora puedes disfrutar de ese mismo concierto pero en Buenos Aires desde la comodidad de una butaca de cine. Yelmo Cines, dentro de su oferta de contenidos alternativos +QueCine, ofrece el concierto de Coldplay en las salas de Cine Yelmo de todas las ciudades en las que opera.

Dónde: a través de la página web de Cine Yelmo.

Cuándo: el próximo 29 de octubre a las 16:30 y a las 20 horas.

Precio: precio anticipado de 15,40 euros.

La vuelta de un musical

Qué: Vuelve a Barcelona el musical Mamma Mia!, una comedia musical construida en torno a las pegadizas e inolvidables canciones de Abba. Ya la han visto 54 millones de espectadores en todo el mundo y, si aún no la has visto, es tu oportunidad.

Dónde: Teatro Tívoli (Barcelona).

Cuándo: hasta el 18 de diciembre.

Una compra durante 48h

Qué: Una pop-up store de Parfois diseñada especialmente para esta ocasión con un enfoque futurista, abre sus puertas durante 48 horas en Madrid para abrir la puerta a la colección FW22 LIGHTFAST. Además de una selección de prendas de la colección, podrás hacerte un tatuaje temporal, una manicura en el nail corner o tomar una bebida en la cafetería en colaboración con Toma Café, entre otras muchas actividades.

Dónde: Calle Sandoval, 3. Madrid.

Cuándo: 14 y 15 de octubre entre las 11 y 22h.

Un cine lleno de olas

Qué: Es la sexta edición del Madrid Surf Film Festival vuelve a reunir a directores de cine, surfistas profesionales, científicos, activistas y aficionados del surf. Cintas como ‘It’s Not Only About Waves’ y ‘Arcadia’ de Kepa Acero, y ‘Le Chemin’ de Arthur Bourbon, así como el esperado documental ‘Mapping the Reef Cloudbreak’, del científico y surfista Cliff Kapono te esperan en este festival donde, además, te invitaran a cerveza y palomitas.

Dónde: Teatros Luchana. Calle de Luchana, 38. Madrid.

Cuándo: 17, 18, 19 y 22 de octubre.