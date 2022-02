10 películas alternativas (pero muy románticas) para San Valentín

Si tu cita perfecta para el 14 de febrero pasa por hacer palomitas y acurrucarte en el sofá, apunta estas pelis.

Fátima García

Hoy es San Valentín, el día propicio para hacer planes románticos en pareja. ¿Y qué mejor plan que ver juntos una película de amor?

Pero, si no te apetece caer en las cintas más típicas del 14 de febrero, en Woman.es te proponemos una selección de títulos que puede que no conozcas y que se apartan un poco del romanticismo convencional al que Hollywood nos tiene acostumbrados (ya sabes: chico conoce a chica, se enamoran, viven felices y comen perdices). Pero que no cunda el pánico, aunque más realista, en esta lista hay amor, mucho amor (y del bueno). ¡Descúbrelas!

'Like crazy'

La pareja: Anna y Jacob (Felicity Jones y Anton Yelchin).

La historia: Anna es una universitaria británica y Jacob un diseñador de muebles norteamericano. Se enamoran de forma repentina, con esa pasión que te aleja del resto del mundo y te envuelve en una burbuja mágica donde la realidad ajena no existe, donde no hay nadie más que pueda penetrar en ella. Sin embargo, se ven obligados a separarse cuando a ella no le renuevan el visado y tiene que volver a su país de origen. Paciencia pide Jacob... ¿es eso compatible con un amor tan intenso?

'La vida de Adele'

La pareja: Adèle y Emma (Adèle Exarchopoulos y Léa Seydoux).

La historia: Un auténtico relato emocional de una historia de amor entre dos jóvenes francesas. Una colección de escenas desconcertantes por su franqueza, su valentía, y su sensibilidad. Es tan intensa y cercana, que conmueve hasta lo más hondo.

'Garden State'

La pareja: Andrew y Samantha (Zach Braff y Natalie Portman).

La historia: Andrew vuelve a casa para asistir al funeral de su madre. Allí rememora su pasado y conoce a Samantha, una chica que da un giro radical a su vida. Una película sobre la vuelta al lugar de origen, sobre la superación de traumas pasados y lo inesperado del amor.

'De óxido y hueso'

La pareja: Stéphanie y Alí (Marion Cotillard y Matthias Schoenaerts).

La historia: una cuidadora de orcas que ha perdido sus dos piernas tras un grave accidente y un boxeador perdido que pone en juego todas sus extremidades con cada combate. La historia de ambos y entre ambos es emotiva y al mismo tiempo poco sentimental. Amarga y realista. Un relato de sufrimiento, pero también de esperanza, de redención, del amor surgido en un campo de minas.

'Tierra firme'

La pareja: Sergi y Álex (David Verdaguer y Natalia Tena).

La historia: 2 personas: Sergi y Álex. 2 ciudades: Barcelona y Los Ángeles. 2 ordenadores. 10.000kms. Si la película fuera una receta, estos serían los ingredientes. Unos ingredientes muy bien escogidos que consiguen un resultado exquisito gracias a la gran complicidad entre los protagonistas.

'Her'

La pareja: Theodore y Samantha (Joaquin Phoenix y Scarlett Johansson).

La historia: una historia de amor tan atípica como realista. Theodore abandona su profunda soledad gracias a la voz femenina de un sistema operativo diseñado a medida para satisfacer sus necesidades. Un relato conmovedor sobre la entrega, el sufrimiento y la felicidad que provoca el amor y que supone una excelente radiografía del mismo.

'Falling slowy'

La pareja: Glen y Marketa (Glen Hansard y Markéta Irglová).

La historia: un musical diferente. Un relato de amor dotado de una gran sutileza y dulzura en un escenario que no es el típico París, sino un Dublín auténtico.

'París je t'aime'

La pareja: innumerables.

La historia: dieciocho cortometrajes con un denominador común: París y el amor. Entre todas las piezas, destacamos Faubourg Saint-Denis. Un relato romántico, una vez más, atípico y un cortometraje visualmente brillante.

'Todas las canciones hablan de mí'

La pareja: Ramiro y Andrea (Jonás Trueba y Bárbara Lennie).

La historia: habla sobre el desamor, en este caso. De cuando quieres olvidar a alguien y, sin embargo, te envuelve ese sentimiento universal por el que tienes la sensación de que "todas las canciones de amor hablan de ti".

'Antes del amanecer'

La pareja: Céline y Jesse (Julie Delpy e Ethan Hawke).

La historia: primera parte de la trilogía y, en opinión de quien escribe, la que tiene mayor encanto de todas. Porque nunca se sabe donde te cruzarás con el amor de tu vida, ese que te acompañará física o mentalmente en cada paso que des.