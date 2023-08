Muere Zhanna D'Art a los 39 años, la influencer vegana que ni siquiera bebía agua

De hecho, su entorno estaba preocupado por su salud y temían encontrar su cuerpo sin vida. Por su parte, la madre de Samsonova atribuyó el fallecimiento de su hija a una "infección similar al cólera". A pesar de ello, su causa oficial de muerte no ha sido declarada, según destaca el periódico New York Post. Incluso, una defensora de la comida herbívora cruda, ha indicado que siguió una "dieta completamente crudivegana" consumiendo solo "frutas, brotes de semillas de girasol, batidos de frutas y jugos". Y no es de extrañar porque la creadora de contenido ya exponía su pensamiento sobre su alimentación. "El minimalismo en nutrición es minimalismo de la vida. Rara vez me pego un tiro en los últimos años... Cuanto más simple es la nutrición, más delgada es la percepción de este mundo".