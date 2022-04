Muere Estelle Harris, la adorada madre gruñona de 'Seinfeld'

La actriz ha fallecido este sábado, según ha confirmado su familia.

Cristina Delfín

Seguramente lo primero que te viene a la cabeza de Estelle Harris es su voz chillona emergiendo de un cuerpo redondeado, de baja estatura, y sus quejas gruñonas (y desternillantes) como Ms. Constanza, la madre de George Constanza en 'Seinfeld', esa serie de situación creada por Jerry Seinfeld que NBC emitió durante casi una década (de 1989a 1998), recabando críticas sobresalientes (fue considerado uno de los mejores proyectos televisivos de la época y más influyentes por medios como 'Entertainment Weekly' o 'Rolling Stone'.). Pues bien, toca decir adiós a uno de los nombres que compusieron ese universo cotidiano e hilarante, el de Estelle Harris.

Según ha confirmado su familia, la actriz falleció el sábado, 2 de abril, a los 93 años, "por causas naturales", algo que ha llenado las redes de pésames y recuerdos de esa actriz polivalente cuya voz fue, además, fue protagonista en 'Toy Story' (interpretaba a Mrs. Patata) u otras producciones como 'Dave, el Bárbaro' (aquí interpretaba a la espada encantada), 'Hotel, dulce hotel: Las aventuras de Zack y Cody' (era Muriel) o 'Kim Possible' (señora Lipsky).

No rodó su primer largometraje, de hecho, hasta 1977. Fue con la película 'Looking up' que versaba sobre una familia judía de clase trabajadora en Nueva York. A lo largo de su vida, participó en unas 40 películas; la última, en 2019. Fue cuando puso voz por última vez a la señora Patata en la cuarta entrega de 'Toy story'.

También trabajó desempeñando papeles de mayor o menor calado en ficciones como 'Padre de familia', 'Hermano oso', 'Zafarrancho en el rancho' o 'Sabrina, la bruja adolescente'.

Nacida en Nueva York en 1928, no comenzó con su carrera interpretativa hasta que sus hijos crecieron. "Soy la madre universal", solía decir esta mujer sobre su papel de progenitora ligeramente insufrible en 'Seinfeld': "Personas negras, asiáticas, WASP (blancos, anglosajones y protestantes), italianos, judíos... todos me dicen: "Oh, eres exactamente como mi madre. Eso me hace sentirme bien", contaba la intérprete, que aseguraba que no era tan distinta a su personaje más popular. "Entiendo sus frustraciones. Ella necesita romper con su marido. Ella estaría mucho más feliz yendo a su rollo. No necesita terapia. Lo que necesita es más amor de George y de su esposo. Entonces ella sería un ser humano amable", defendía.

Disney, con quien trabajo en distintas producciones, ha lamentado públicamente su pérdida: "Descansa en paz", ha deseado.

El actor Jason Alexander, que interpretaba a su hijo en 'Seinfeld', también le ha dedicado un sentido mensaje. "Una de mis personas favoritas, mi mamá televisiva, ha fallecido, Estella Harris. La alegría de trabajar con ella y saborear su risa gloriosa fue un placer. Te adoro, Estela".

Descansa en paz.