¿Por qué nos pican los mosquitos? Te contamos qué es lo que les atrae y cómo aliviar la piel si te pican

Si no hemos conseguido esquivar la picadura, toca buscar alivio a la misma. Cierto que no todos reaccionamos igual y que no todas las picaduras que podemos sufrir son de mosquito. Estas provocan enrojecimiento circular y en ocasiones la aparición de un habón, produciendo picazón durante varios días. Lo que sí debemos evitar es el impulso de rascarnos, porque cuando lo hacemos liberamos histamina, una sustancia que provoca aún más picor e hinchazón. Por otro lado, el rascado puede causar una ruptura en la piel, lo que puede llevar, en última instancia, a una infección bacteriana.