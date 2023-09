La candidata favorita a Miss Colombia reconoce que usó lejía para blanquear su piel

Durante su infancia, sus padres trataron en lo posible de mostrarle lo valioso que era ser una mujer negra, "de cuánto me tenía que amar y aceptarme", confiesa en la entrevista. "Pero, los niños eran crueles y había bullyng y me costaba aceptarme tal y como era. Siempre llegaba del colegio con ganas de arrancarme la piel y fue un proceso difícil. Y poco a poco fui haciendo la transición de entenderme, amarme, quererme y tratar de comprender lo que es el racismo estructural. A los 15 años llegué a vivir sola a Cali, a estudiar, después de ser una hija muy amada y cuidada y me enfrento nuevamente a una ciudad que no era amable con las personas negras. Fue ahí que empezó mi activismo con distintas organizaciones", relata.