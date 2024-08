Las mejores aplicaciones móviles para hacer planes en tu ciudad

Hay varias pegas de esta propuesta en relación a las otras apps que hemos mencionado. La primera es que la mayoría de planes implican que se efectúe un pago, no son gratuitos. Además, en Fever haces planes con personas que ya conoces (tu pareja, tus amigos, etc). Es decir, no te unes a grupos o a planes con desconocidos, con lo que la herramienta no te da la oportunidad de socializarte tan fácilmente.