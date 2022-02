¿Cuántas maneras conoces de llegar al orgasmo?

Los juguetes sexuales son los mejores aliados para facilitar el orgasmo. Descubre cómo puedes multiplicar tu placer explorando tu sexualidad.

Woman para Diversual

La vergüenza, el pudor a conocer el propio cuerpo y las presiones sociales hacen que el orgasmo femenino siga siendo ese gran desconocido, a pesar de que la capacidad de las mujeres para experimentar orgasmos es muy superior a la de los hombres. Diversual, la comunidad más grande de habla hispana en Internet, ayuda a desterrar mitos sobre el orgasmo, la masturbación y la sexualidad y a que miles de personas compartan experiencias y resuelvan sus dudas. Y es que para una vida sexual plena y satisfactoria, es fundamental saber qué te gusta y qué no para trasmitírselo a la pareja.

El orgasmo es el clímax del placer que se alcanza en la actividad sexual, ya sea en solitario o en pareja. Y tú, ¿Cómo prefieres alcanzarlo?

En pareja

Para poder disfrutar del sexo en pareja y conseguir alcanzar el orgasmo es fundamental la comunicación, saber expresar tus gustos a la otra persona y escuchar también lo que ella necesita de ti.

La importancia de los preliminares en las relaciones sexuales no es ningún secreto y la gran mayoría de mujeres suelen necesitar “algo más”: besar, morder, tocar otras partes del cuerpo… El clítoris, con sus más de 8.000 terminaciones nerviosas, es el único órgano de la anatomía humana destinada tan solo a proporcionar placer. Tiene un papel protagonista en la sexualidad y su estimulación es clave para alcanzar el orgasmo.

Masturbándote en solitario

Las mujeres que se masturban conocen mejor su propio cuerpo y consiguen llegar al orgasmo de forma más frecuente y natural. Hay muchas formas de masturbarse, lo importante es descubrir la manera con la que te sientas más cómoda.

Acompañada de juguetes sexuales

Cada una tenemos un ritmo y una forma diferente de excitarse, por lo que la manera de llegar al orgasmo será también distinta, aunque siempre se puede recurrir a la inestimable ayuda de los juguetes eróticos. Más del 80% de las mujeres que utilizan juguetes eróticos alcanzan orgasmos más intensos que a través de la penetración o la estimulación manual y, si te animas a probarlos, lograrás salir de la monotonía, conocerte mejor y experimentar nuevas sensaciones y formas de placer. Hay un juguete sexual ideal para cada persona. Alienta tu curiosidad y entra en Diversual.com para descubrir el tuyo.

¿Cuánto sabes realmente sobre sexo?

¿Conoces todos los beneficios de la masturbación? Este hábito te ayuda a quemar calorías, reducir el estrés o dormir mejor, entre otros.

¿Eres de las personas que piensan que solo se puede llegar al orgasmo si se tiene pareja? ¿Qué si no hay penetración no hay orgasmo y que si no lo alcanzas es porque tienes algún problema físico? ¿Crees que los juguetes sexuales son solo para personas solteras, raras e insatisfechas con su vida sexual? Entra en el concurso de mitos y verdades sobre la masturbación y descubre tus conocimientos sobre bienestar sexual y placer.

Solos o en compañía, con juguetes sexuales o sin ellos… para llegar al orgasmo la única regla es disfrutar y relajarse. El cerebro es el mayor órgano sexual y cuando recibe un estímulo que identifica como placentero, se activa una descarga de feniletilamina que desata la pasión. Esta descarga es la responsable de la excitación y de la producción de dopamina, el neurotransmisor relacionado con el placer. Así que ya sabes, todo empieza en la mente. ¡Abre la tuya, entra en Diversual y comienza a disfrutar de tu sexualidad como nunca hasta ahora!