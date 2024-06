¿Por qué todo el mundo habla del magnesio? Descubrimos por qué es tan importante para el bienestar

Sin embargo, diversos estudios recientes demuestran que un alto porcentaje de la población no consume la cantidad y calidad diaria que el organismo necesita, unos niveles que son especialmente importantes a medida que envejecemos, por lo que los suplementos pueden ser una buena alternativa. No obstante, Carla Ramón descarta la idea de que el magnesio pueda curar por si solo afecciones como la ansiedad, la depresión y el insomnio. “Estos problemas son multifactoriales y pueden requerir enfoques más integrales”. Igualmente, Lucía Altozano advierte que por sí mismo no puede impulsar grandes cambios si no va acompañado de una dieta equilibrada, buena hidratación y un estilo de vida saludable.