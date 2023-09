La madre de Edwin Arrieta manda un tajante mensaje a Daniel Sancho y Silvia Bronchalo

“Quizá la madre, en sí, no sabía quién era su hijo. Esto que pasó pudo tomarla a ella por sorpresa. Está sufriendo. Yo no la culpo ni al papá tampoco porque uno no es responsable de las acciones tomadas por los hijos (...). Dentro de la casa son una cosa, pero cuando ya están afuera son otros y eso no lo sabe uno”, añadió la mamá de Edwin.