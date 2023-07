Así es la nueva casa de campo de Macarena Gómez

Lo que está claro es que su estilo tan personal, esa mezcla de eclecticismo, humor, elegancia y valentía, que tantas veces hemos visto y admirado en las alfombras rojas, lo han sabido transmitir al interiorismo de su hogar: las líneas rectas de las celosías y el cerramiento se mezcla con las curvas del mobiliario y las piezas de anticuario, como las lámparas de araña o la gran mesa del comedor, una pieza espectacular, heredada de la abuela de Aldo Comas. También ella se encarga de buscar las puertas, de hacer que las restauren y las pinten: «A mí me apasiona la decoración... Yo estoy en Casa Decor todo el santo día, cogiendo ideas... Este año son más pequeñas las estancias, pero lo prefiero, porque cuando hay mucha información, me atoro», confiesa entre risas. Pero no se plantea montar algo relacionado con el interiorismo: «¡Uf! No tengo tiempo... En todo caso, lo haría mi marido, que es mucho más creativo. Ha diseñado monos, cascos, joyas... yo no tengo ni un minuto libre», explica la actriz y empresaria.