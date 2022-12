Así será el regreso de 'Love Actually' dos décadas después de su estreno

Si nos ponemos a pensar que "no hay Navidad sin..." probablemente, caigamos en la cuenta de que no la habría sin dulces, sin familia, amor, música (ya resuena fuerte 'Ill I Want For Christmas Is You') y sin cine. Si bien en este arte no existe una clara ganadora, al contrario de lo que sí parece que sucede en el universo de las canciones (con permiso de Brenda Lee y Frank Sinatra, entre otros), parece que 'Love Actually' sí que es considerada como una de las películas de obligado visionado cuando llegan estas esperadísimas fechas.