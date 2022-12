La mejor escena de 'Love Actually' fue, precisamente, la que menos le gustó a su protagonista

Si bien este reencuentro, al más puro estilo 'Harry Potter: regreso a Hogwarts' y 'Friends: The Reunion', no contará con la presencia de todos los actores, sí logrará colocar en el mismo escenario a intérpretes como Hugh Grant, Emma Thompson, Laura Linney o Bill Nighy. El primero de ellos, ha comentado en este especial, que lleva por nombre 'The Laughter & Secrets of Love Actually: 20 Years Later', que hubo una escena que no le gustó nada rodar porque no se sentía nada cómodo. ¿Podrías imaginar a qué escena se refiere?