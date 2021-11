Lourdes Oyarbide: “El Tour de Francia será la carrera referente del año”

Con tan solo cinco años Lourdes Oyarbide cogió una bicicleta y se “escapó” de casa para ir a jugar con sus amigos. Recorrió un kilómetro y medio. Hoy, con 27 años, es campeona de España de ciclismo en ruta y gregaria de lujo en las filas del Movistar Team, con quienes encara su quinta temporada.

WOMAN.ES PARA MOVISTAR

En tan solo cuatro años, el primer equipo ciclista profesional en España se ha consolidado como todo un referente a nivel mundial gracias a su esfuerzo, pasión y victorias. La plantilla de corredoras que dirige Sebastián Unzué ha cerrado esta temporada 2021 tercera en el ranking de la UCI Women’s World Tour con 23 victorias en el pelotón. Entre sus maillots azules surcando las carreteras, destaca la danesa Emma Norsgaard, con seis triunfos, y la holandesa Annemiek van Vleuten, considerada la mejor ciclista del mundo. Y, junto a ellas, sumando sus fuerzas de forma solidaria, las fieles escuderas, entre las que destaca Lourdes Oyarbide.

La corredora alavesa fue una de las encargadas de recoger el Premio En Equipo, en representación de la plantilla femenina de Movistar, en la reciente entrega de los Premios Woman Sport, que reconocen trayectorias, gestas, iniciativas y dan visibilidad al deporte practicado por mujeres.

¿Qué supone este reconocimiento para ti y para El Movistar Team femenino?

Fue algo muy bonito y especial. Somos un equipo muy joven y este premio es un reconocimiento de que se han hecho muy bien las cosas y de que en tan poco tiempo nos hemos convertido en un referente dentro del deporte.

El ciclismo es un deporte tradicionalmente masculino, ¿cuál ha sido la evolución de la mujer sobre las dos ruedas?

Sí, en España era habitual ver a hombres practicar ciclismo, pero no a mujeres. Esto no pasa en otros países como Holanda, por ejemplo, donde hay una cultura de la bici, hombres y mujeres la usan por igual y el ciclismo profesional está muy arraigado. Aquí no era así, pero las cosas han ido cambiando poco a poco y cada vez es más frecuente ver a mujeres practicar ciclismo en las carreteras. Hace unos años, cuando salía a entrenar, no me cruzaba apenas con mujeres y hoy en día es algo super habitual.

En la carrera por la igualdad, ¿qué falta para llegar a la meta?

Tiempo. Ahora mismo las cosas se están haciendo muy bien. Aunque avanzamos lentamente, los pasos están bien cimentados. Los equipos, patrocinadores, instituciones… nos apoyan. En los últimos años también hay más carreras para mujeres, ha mejorado mucho la visibilidad que nos dan los medios de comunicación y ha crecido el seguimiento del público. Así que lo dicho, tiempo, paciencia y seguir trabajando.

¿Cómo empezaste tú en este deporte y llegaste a ser profesional?

Empecé muy pequeña porque mi hermano mayor se apuntó a ciclismo como actividad extraescolar. Yo tenía 5 años y quería ir con él. Mis padres se resistieron un par de años, pero yo seguí insistiendo y a los 7 me acabaron apuntando. No me planteaba hasta donde podría llegar pero me gustaba mucho la competición, disfrutaba, iba cambiando de categoría, viajando por distintos pueblos, por la provincia… y así, año a año, hasta llegar a donde estoy.

¿Cuáles son tus fortalezas como ciclista y qué aportas al equipo?

En esta categoría las líderes del equipo están muy marcadas. Tenemos 2 o 3 corredoras que se diferencian mucho de las demás por ser las más fuertes. Si queremos realmente luchar por ganar, debemos organizarnos bien y que cada una cumpla muy bien su rol dentro del equipo. En mi caso, me toca ayudar a esas compañeras, gastar por estas líderes para que ellas se reserven hasta el momento decisivo. Este es mi papel y lo puedo hacer muy bien.

¿Cómo valoras esta temporada y afrontas el 2022?

El inicio fue un poco complicado pero he concluido la temporada muy satisfecha. He recuperado mi nivel y he podido ayudar mucho al equipo. Y de cara al 2022, el calendario crece. Hace unos años se creó el WorldTour femenino y para la próxima temporada se van a añadir muchas carreras al calendario. Así que será un año muy entretenido y espero que lo gestionemos bien para llegar a tope a todas las competiciones.

El Tour de Francia en categoría femenina vuelve tras 33 años, ¿qué significa para vosotras?

Si el Tour femenino cobra la misma importancia que el masculino, será la carrera referente del año. Siendo ciclista profesional, da igual con quien te encuentres, siempre acaba preguntándote si has corrido el Tour. Hasta ahora teníamos que decir que no, que no existía una versión femenina… ahora podremos decir que sí, que ya existe y que formamos parte del primer equipo que compite, que se luce y da espectáculo.