Lorena Durán muestra cómo las modelos disimulan las estrías y michelines en los vídeos, y reivindica la belleza real

El impactante vídeo que la modelo Sara Sampaio compartió hace un tiempo con el fin de decir "basta" a los comentarios sobre los cambios en el cuerpo de la mujer, y que enseñaba cómo la perspectiva de una cámara y la postura de un cuerpo podían disimular estrías y michelines, no ha caído en saco roto. La también modelo Lorena Duran se ha sumado a su iniciativa y ha desnudado su cuerpo en Intagram para lucir, sin complejos, marcas en la piel, celulitis o un estómago menos terso que el que suele aparecer en sus fotos de moda. Y, también, los posturas que contribuyen a que el objetivo no las capte (por ejemplo, estirando el cuerpo hacia arriba, subiendo brazos y cimbreando la cadera; o apoyando los brazos en una pared y empinando los glúteos para que estos parezcan perfectos). Todo ello para demostrar a sus seguidoras que la perfección no existe y que, en cambio, abundan los trucos para que pensemos todo lo contrario.