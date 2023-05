Cómo limpiar una cafetera de cápsulas de la forma más rápida y eficaz (¡quedará como nueva!)

Se puede decir que es tu mejor momento del día y que no lo cambias por nada. Levantarte, encender la cafetera y llenar toda la estancia de ese aroma a café. No puedes afrontar el día sin tu buena taza de café y es que además de ser fan, se ha convertido en el chute de energía para tu día. Por ello, no te pensaste dos veces en hacerte con una cafetera de cápsulas que te diera la oportunidad de despertar una sensación de sabores.