Laia Sanz desafía al desierto en el Dakar 2024

Mi padre siempre ha sido un gran aficionado al automovilismo. El fin de semana se iba en moto con mi hermano y me daban mucha envidia. Yo no quería jugar con las muñecas, prefería el riesgo, hacer escalada y robarle la moto de trial pequeña a mi hermano para rodar. Es lo que más me gustaba. Debo agradecerle a mis padres que siempre apoyaron mis ideas y nos educaron en igualdad, nos dieron las mismas oportunidades. Cuando vieron mi afición, me apoyaron sin condiciones.