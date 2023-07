Jane Birkin: una canción, una joya y un hotel que la hacen inolvidables

Lanzada en 1969, es una de las canciones más sexuales y polémicas de la historia. Su magnetismo y su belleza, sin embargo, logró que brillara durante décadas, hasta nuestros días. Interpretada a dueto con el que era entonces su pareja y autor de la composición, el artista Serge Gainsbourg, incluye sedosos jadeos orgásmicos, un título que habla de sexo sin amor ('Te amo...yo tampoco'), frases como "voy y vengo entre tus caderas" y... más suspiros. Tal vez no sepas que la canción fue en un primer momento intepretada por Brigitte Bardott, quien vivió un fogoso romance con el compositor pero que, finalmente, pidió al músico que no la incluyera en su disco (el hecho de que ella estuviera casada entonces con Gunter Sachs y de que este amanazara con demandar al estudio de grabación, donde se decía que los artistas se habían "tocado" para cantar con verosimilitud el tema, tuvo que ver). Aún así, la canción ya interpretada por Jane Birkin, con voz más aniñada que la de su predecesora, logró convertirse en la primera canción de habla no inglesa en encabezar las listas de ventas, donde permaneció 33 semanas.