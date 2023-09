Itsaso Arana: “Es importante ser dueñas de nuestro deseo y vivir sin tanto miedo al rechazo”

Yo con Jonás he aprendido lo poquito que sé de hacer cine. No solo Jonás, sino todo el equipo de los Ilusos Films, tienen una forma de hacer cine a una escala muy humana. Hacen películas pequeñas, pero con mucho cuidado, con amor hacia el cine y mucha coherencia. Ahí he recogido la valentía para hacer esta película. Jonás me infundió mucha confianza, me apoyó desde el principio. Le encantó el guion y y no intentó cambiarlo. Te quiere tal y como eres.