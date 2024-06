Isabel Díaz Ayuso: "Durante unas semanas fui madre y es una de las cosas más bonitas que me han pasado"

"Libre, independiente, crítica. Me gusta la política, los animales, comer, la música [luego reveló que Depeche Mode, grupo del que tiene un tatuaje, es su favorito] (...) Me duelen las injusticias y los abusos, que he llevado mal desde niña. Esto me llevó a ser periodista y luego política", se presentó Isabel Díaz Ayuso, que vivió uno de los momentos más emocionantes del programa cuando uno de los asistentes se interesó por lo que significaba para ella ser madre.