Ikea arrasa con su colgador de camisas que no necesita agujero (y ocupa menos que un armario)

En esta ocasión dejan sin palabras a sus consumidores gracias a la barra de armario de su colección IVAR. Y es que con este artilugio y un poco de imaginación es posible o bien crear un armario o un perchero, por ejemplo, en un espacio donde no lo hay, totalmente nuevo, o bien elevar los que ya tienes. Todo vale, le podrás dar los usos que mejor te vengan porque las posibilidades son tantas como se te puedan ocurrir. Y lo mejor es que no necesitas siquiera coger el taladro para ello. No tendrás que hacer ni un solo agujeroporque su instalación no requiere de herramientas, pues disponen de dos enganches laterales que tan solo se deben encajar a la balda o barra deseada.