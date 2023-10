3 ideas infalibles para mantener el orden y conseguir un baño de diseño

En el baño podemos tener infinidad de productos para el pelo en bañera, toallas de diferentes colores o dispensadores que no van con la línea de estilo del baño. A simple vista esto puede parecer que tiene poca importancia, pero la alteración visual de todos estos y la falta de orden es el principal causante de que tu casa no se vea de diseño y, en ocasiones, provoque un estrés visual que no es confortable. ¿Qué podemos hacer al respecto?