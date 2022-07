Ruta gastronómica por lo más nuevo en Barcelona

Este año la Ciudad Condal se ha reactivado a nivel gastronómico con novedades muy interesantes. Tras el largo letargo pandémico hay ganas de devorarlas todas.

Isabel Loscertales

Molino de Pez

Uno de los restaurantes que más nos han gustado últimamente. Se trata del nuevo proyecto de la madrileña Familia La Ancha, capitaneado por Nino Ridruello, Patxi Zumarraga y Jaime Santianes, quienes ya triunfan en la Ciudad Condal con Fismuler y el delivery Armando. En esta casa de comidas contemporánea la cocina es impecable: tradicional con un ‘twist’, elaborada con productazos y llena de propuestas apetitosas. Un torrezno a baja temperatura y crujiente como no lo has probado en tu vida de bueno, una croqueta de leche de pastoreo cremosísima, una cola de merluza a la brasa que te hará saltar las lágrimas. Platos deliciosos que te llegan de la mano de un servicio impecable y simpático y un ambiente de lo más animado. Si te gusta la música, pide que te sienten en la mesa del piano. Lo tienen encastrado y así podrás disfrutar en primera fila de la pianista, con un repertorio estupendo donde caben temas de The Weeknd, Adele o Coldplay. Un consejo: remata la velada con una de sus ginebras infusionadas en la casa.

Molino de Pez. Còrsega, 346. Tel 93 595 95 91.

aMar

La nueva propuesta del imparable chef Rafa Zafra (Estimar, Estimar Madrid, Casa Jondal, Mar Mía y, próximamente, la marisquería del hotel Tayko Sevilla) se ubica en el emblemático Palace Barcelona. El hotel más antiguo de la ciudad, que está rejuveneciendo su espíritu, ha fichado al cocinero porque ama su filosofía de lujo casual. La materia prima es aquí el verdadero lujo. Y saben bien cómo tratarla. Especialmente toda la que tiene que ver con el pescado y el marisco, productos fetiche de Rafa y sus socios Ana Gotanegra y Ricardo Acquista. Brioche con caviar, carpaccio de cigala, gamba XXL, mongetes con atún y panceta, rodaballo…. Cocina de producto en un entorno sofisticado que combina muy bien clasicismo y modernidad.

aMar. Gran Vía, 668. Tel. 93 103 99 88.

Quirat

Los hoteles cinco estrellas están ‘on fire’ con el fichaje de cocineros de renombre. Y el nuevo InterContinental Barcelona no se lo ha pensado dos veces a la hora de fichar a Víctor Torres, el chef más joven en conseguir una estrella Michelin (por su restaurante Les Magnòlies). Creatividad, sabor y pureza de los productos son sus máximas y las cumple a rajatabla en los dos menús degustación (uno corto y otro largo) del restaurante Quirat (quilate en catalán). ¿Buscas algo más informal? Prueba el otro espacio gastronómico del hotel: Arrel (raíz en catalán), donde cada primer domingo de mes celebran un brunch súper recomendable, con un buffet libre de lo más sibarita por 59 euros. No olvides pasarte por su coctelería Gebre… ¡y acaban de inaugurar su rooftop!

Quirat. Av. Rius i Taulet, 1-3. Tel. 934 26 22 23.

Nobu Restaurant

Por fin podemos volver a disfrutar de este cinco estrellas ubicado muy cerca de la estación de Sants. Después de casi dos años de parón pandémico ha vuelto a abrir sus puertas renovado. El chef Sergio Martínez está ahora tras la propuesta gastronómica, que eleva el nivel de la cocina japonesa, siguiendo la filosofía de Nobu Matsuhisa. Pero el Restaurante Nobu no solo te gustará por lo que comes: el emplazamiento, en lo alto del hotel, cuenta con unas increíbles vistas 360º sobre Barcelona. Si buscas un sitio especial, lo has encontrado. ¿Su última novedad? Los Nobu Sundays, con una carta especial gastro-festiva, a base de algunos de los hits de la casa, como el Black cod miso o la ensalada sashimi con matsuhisa dressing, y otras novedades como el risotto con cecina de waygu o los Matushisa Benedict, bien acompañados de una carta de cócteles. Deja espacio para el postre y pide su Sunday Special Dessert, un surtido de fruta, helados y dulces para compartir.

Nobu Restaurant. Av. Roma, 2-4. Tel. 936 428 800.

Contraban by Wittmore

Otro lugar único ubicado en un hotel, en este caso escondido en los callejones del barrio Gótico. El Wittmore, de los mismos propietarios que el Neri, es un alojamiento con muchísimo encanto, cool, con una atmósfera intelectual e intimista y relativamente nuevo si no contamos el cierre por la pandemia. Al igual que su hermano Neri, cuenta con el arte culinario del chef Alain Guiard (La Mundana, Santa Burg), que emociona con sus platos creativos y multiculturales. El restaurante Contraban ocupa el lobby del hotel y su terraza interior, que cobra una nueva dimensión gracias a su altísimo jardín vertical. Al caer la noche, se convierte en un lugar romántico que invita a relajarse y a disfrutar de platos originales como el sándwich/almohada de rabo de buey con queso crema de olivada; el carpaccio de cigala, crema agria con caviar, lima y cebollino; el turnedó de atún a la pimienta verde, parmentier de cebolla y acelgas de colores o los macarrones del cardenal con secreto ibérico y bechamel de parmesano (probablemente los mejores que hayas comido en tu vida). ¡Qué rico está todo! Un sitio realmente recomendable e inolvidable. Por cierto, este verano su terraza abre por primera vez al público.

Contraban by Wittmore. Riudarenes, 7. TEl. 937 37 81 59.

Jay’s Japanese

El exitoso dinner-show Gatsby, en la calle Tuset, acaba de abrir en su antesala un pequeño y sofisticado restaurante: Jay’s Japanese. De esta manera, puedes cenar con tranquilidad e intimidad y luego, si te apetece, entrar a disfrutar de la jarana del Gatsby. El espacio, inspirado en la Gauche Divine, brilla con sus espejos, sofás tapizados, lámparas modernistas y tonalidades doradas. Y se come divinamente: tacos de tartar, rainbow uramaki, variado de sushi, costillas de wagyu… Una oda a la cocina japonesa de primera calidad que deberías rematar con uno de los cócteles de la casa.

Jay’s Japanese. Tuset, 19. Tel. 937 00 44 53.

Camarasa Fruits

Seguimos con propuestas sofisticadas… ¡incluso para llenar el carro de la compra! En la cotizada plaza Francesc Macià hace unas semanas abrió sus puertas este multiespacio gastronómico donde puedes comprar los mejores productos gourmet (magnífica la fruta y el AOVE de elaboración propia), sentarte a comer en su imponente barra, llevarte uno de los platos preparados de su Rostissería o tomar un cóctel con frutas frescas en su enorme terraza. Al frente, la tercera generación de una familia barcelonesa dedicada al comercio minorista de frutas y verduras: Marc Taribó y su esposa Elisabeth. Aunque en el equipo hay que destacar a otro nombre del clan: Arán Taribó, maestra quesera que está al frente de una quesería con cava que es un verdadero templo para los amantes de este producto y que merece por sí solo una visita. El multiespacio aún esconde otro rincón recomendable: una mesa situada en un altillo que hace las veces de semi-reservado.

Camarasa Fruits. Pl. Francesc Macià, 1.

Juno Café

El espacio gastronómico del nuevo club femenino Juno House cuenta con una gran baza: la carta está planteada por una chef que sabe cómo hacer platos saludables, divertidos, sabrosos y originales. Una crack. Se llama Laura Veraguas y basa su cocina en tres conceptos clave: la vida, el movimiento y la evolución. Eso en la teoría. En la práctica se traslada al uso de productos ecológicos de temporada, cultivados por productores locales que trabajan la tierra con una sabiduría exquisita, y al amor por todo lo vegetal. Cogollos crujientes con crema de pistacho y hierbas silvestres, raya con mantequilla de camomila y gírgola de “castanyer” o Juno Naan Club son tres ejemplos de lo que probamos de su carta. Todo en un entorno industrial muy agradable y chic. Si no eres socia o amiga de una de las socias (puede invitarte a entrar), estate atenta a sus redes: de manera ocasional abren el café a todo el mundo.

Juno Café. Aribau, 226. Tel. 625 51 24 22.

Carmina

El grupo Isabella’s está que se sale. A la apertura más o menos reciente de Gala, suma su primer restaurante en Madrid, Casa Isabella’s, y acaba de abrir dos en Barcelona: Carmina y Anita’s. Hemos ido a probar Carmina, ubicado en el espacio que ocupó el mítico Senyor Parellada, en el Borne, y con un interiorismo que emula una casa de viajeros del siglo XIX, intimista y evocador. El chef ejecutivo, Josep Maria Massó, ha creado una carta de cocina tradicional catalana, con platos como el mar y montaña de calamarcitos rellenos de butifarra del perol y ceps o el frincandó, donde comer bien a un precio razonable.

Carmina. C/Argentería, 37. Tel. 93 606 15 24.

Flying Monkey

Nos encanta cómo trabaja Ronit Stern, una cocinera autodidacta nacida en Tel Aviv pero afincada desde hace años en Barcelona, donde triunfa con sus restaurantes Auto Rosellón y La Balabusta. Esa cocina de Oriente Medio con influencias occidentales y contemporáneas nos recuerda mucho a la de Yotam Ottolenghi, uno de los grandes gurús del momento. Ella sabe cómo dar de comer rico y saludable. Ronit, junto a su socio y marido Rafael Campos, acaba de abrir nuevo restaurante en la zona alta: Flying Monkey. En su carta encontrarás algunos de sus hits como la berenjena asada con tahini y novedades como el bocadillo de roast beef, que podrás acompañar con dos grandes bazas del restaurante: el pan casero y espectacular de bueno y algunos de sus vinos naturales de pequeños productores.

Flying Monkey. Amigó, 37.

Belbo Terrenal y Fasto

El nuevo hotel ME Barcelona by Meliá, en pleno centro de la Ciudad Condal, cuenta con una propuesta gastronómica peculiar. Gestionada por la marca Belbo, está dividida en dos espacios diferenciados (tres si contamos la coctelería): Belbo Terrenal, más informal y con un interiorismo muy orgánico, y Belbo Fasto, más sofisticado y de inspiración art-decó. Cada uno tiene una carta, pero al compartir cocina, no pasa nada si se te antoja un plato de la otra . La otra curiosidad es su eclecticismo: puedes comer por unos pocos euros a base de una pizza o darte un homenaje con los productos más sibaritas: caviar, ostras, bisteca Fiorentina… Lo mismo pasa con la carta de vinos: puedes pedir un L’Equilibrista por 25 € o un Pingus 2017 por 1.970 euros.

Belbo Terrenal y Fasto. C/ Caspe, 1-13. Tel. 931 60 00 80.

Albert Adrià y su estela

Acabamos por todo lo alto con las últimas novedades de “Albert Adrià y amigos”. Tras el descalabro del grupo elBarri, Albert ha recuperado el emblemático restaurante Enigma Concept pero cambiando el concepto. Ha dejado de ser un restaurante de cocina de vanguardia para ofrecer comidas a la carta de estilo ‘fun dinning’ (pizzas, canapés o sándwiches pero pasados por el prisma Adrià, claro) y tardeo o afterwork a base de cócteles y picoteo informal. Sin servicio de cena.

Su antiguo restaurante Tickets se ha reconvertido en Teatro Kitchen & Bar. Bajo la batuta de Gabriel Suñer, se recuperan algunos finger foods de elBulli y de Tickets y se incorporan otros nuevos como guisos o arroces.

Lo que era su celebrado restaurante mexicano Hoja Santa se ha reconvertido en Come de la mano de Paco Méndez, su anterior jefe de cocina. El chef mexicano sigue ensalzando la gastronomía de su tierra en una carta donde encontrarás antojitos y botanas, tacos, guisos y moles y otras delicias donde se percibe la herencia de Adrià.

El antiguo espacio de Pakta es ahora Alapar, gracias a la iniciativa de Jaume Marambio (antiguo jefe de cocina de Pakta) y de Vicky Maccarone (también curtida en la familia de elBarri). Definen el concepto como una izakaya mediterránea o una bodega tradicional con visión asiática. Muy interesante.

Una mención a la muy reciente apertura de Compartir Barcelona, el nuevo proyecto de los tres ex chefs de elBulli y dos estrellas Michelin por Disfrutar, Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Cañas. Con Nil Dulcet al frente, el restaurante toma algunos platos estrella del Compartir Cadaqués e incorpora otros nuevos conservando la filosofía de una comida disfrutona pensada para compartir.

Enigma Concept. Sepúlveda, 38-40. Tel. 616 69 63 22

Teatro Kitchen & Bar. Av. Paral·lel, 164. Tel. 936 83 69 98.

Come. Av. Mistral, 54. Tel. 938 27 59 77.

Alapar. C/ Lleida, 5. Tel. 938 87 20 96.

Compartir Barcelona. València, 225. Tel. 936 24 78 86.