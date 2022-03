Atención amantes de la tortilla: seleccionamos aquellas que no solo figuran entre nuestras favoritas, sino que cuentan con las mejores valoraciones de expertos y fans gastronómicos. Están repartidos por Madrid, Galicia, Barcelona, La Rioja...

Clara Hernández

Aunque no en todos, para muchos municipios españoles el 9 de marzo es el Día de Tortilla (o el equivalente al Día de la Tortilla de Patata) una fecha que rinde homenaje a esa receta escueta y popular que ha pasado de ser la reina de los picnics, aperitivos y meriendas informales, a colarse en las mesas más exclusivas y crear peregrinaciones y rutas a pueblos y establecimientos.

Con cebolla o sin cebolla; cuajada o melosa, al estilo Betanzos; fina o XL y elevada. Y básica (la más consumida, hecha con patatas, aceite y huevo) o con chorizo, paisana (con verduras), con morcilla...

Seleccionamos X tortillas de patatas que figuran en el top de tortillas de la redacción de Woman, cosechan las mejores críticas de usuarios y expertos gastronómicos y, en alguna ocasión, han sido reconocidas por algún galardón.

CUAJADA Y DELICIOSA: CASA DANI, en Madrid

Dirección: Mercado de la Paz, C/ Ayala, 28, Madrid. Distribuye a domicilio con Uber Eats.

Ante la avalancha de tortillas al 'estilo Betanzos' (es decir, melosas o, incluso, casi líquidas), Casa Dani, el restaurante fundado en 1991 en el Mercado de la Paz, en Madrid, ofrece la versión cuajada para amantes de texturas más compactas y 'concebollistas'. Su fórmula, que ganó el II Campeonato Nacional de Tortillas en 2019, es obra de Lola Cuerda. Para su ejecución utiliza patata agria manchega.

Precio: Tortilla entera con cebolla, para 6 o 7 pinchos, 14 euros en Uber Eats. El pincho cuesta 4,50 euros. Hay versiones sin cebolla (entera, 14 euros) y campesina (16 euros).

CON INGREDIENTE SORPRESA: CRISTINA ORIA

Dirección: Varias direcciones en Madrid y envío a domicilio a otras poblaciones con apps de delivery como Glovo.

Lo mejor: Ofrece curiosas variedades con ingredientes sorpresa. Así, es conocida entre los amantes de este manjar su 'cover' de tortilla de patatas que incluye berenjena y aceite de trufa. Por cierto, para celebrar el Día de la Tortilla, la chef ha preparado una tortilla de patatas multicultural que se podrá pedir a través de apps de delivery como Glovo y del restaurante desde este día 9 y durante marzo (y promete sorprender). Mantiene la receta tradicional -con huevos, patata y cebolla- pero añade tres ingredientes propios de la cocina oriental: ras el hannout, leche de coco y... algo más que no desvelarán hasta el final.

Precio: La tortilla de patata especial 'Día de la Tortilla cuesta' 7,90 euros. La tortilla con berenjena y aceite de trufa, 7,70 euros.

MUY CASTIZA: SYLKAR (Madrid)

Dirección: C/ Espronceda, 17, Madrid. Entrega a domicilio en zonas de Madrid.

Lo mejor: Son muchos quienes la señalan como la mejor tortilla de patatas de Madrid y sus fans se cuentan por legión (entre ellas, la responsable de la web de Woman, Andrea Arabia). Presumen de que su receta no incluye ningún "ingrediente secreto" y que gran parte de su éxito se debe a la calidad de su materia prima. La avala medio siglo de vida.

Precio: tortilla, 17,90 euros; media: 9,50 euros.

TORTILLAS DE TODO: PEZ TORTILLA (Madrid)

Dirección: varias direcciones en Madrid (C/ del Pez, C/ Espoz y Mina, C/ Espoz y Mina) y delivery por Just Eat

Lo mejor: Es difícil aburrirse con sus tortillas ya que dispone de una carta llena de variedades deliciosas. Más allá de las tortillas clásicas, hay de brie, 'tortillas de la mamá', de albahaca con tomates secos, de morcilla... Y aquí hay que hacer un inciso porque aunque todas están buenísimas, la de morcilla es espectacular. La de brie, también, es un sueño.

Precio: Tortilla clásica, 15 euros; tortilla de brie, 17.

DE BARRIO: LA GLORIA (Madrid)

Dirección: Calle del Monasterio de Oseira, 13, Madrid (servicio a domicilio en Madrid).

Lo mejor: Situado en la zona de Montecarmelo, en el norte de Madrid, se sirve en un bar de barrio sin ínfulas (algunos usuarios lo describen, incluso, como 'descuidado'). Sin embargo, sus tortillas de patatas son espectaculares, aseguran quienes las han probado, entre ellos nuestra compañera Uxia B. Urgoiti, redactora de Woman. No es la única que lo piensa porque cada domingo hay cola para disfrutar allí del aperitivo con, por supuesto, tortilla. Muy buenos precios.

Precio: tortilla clásica, 7 euros.

LA CARABANCHELERA: CAFETERÍA LUZ (Madrid)

Dirección: Nuestra Señora de la Luz, 26, Madrid.

Lo mejor: Además de la de su padre, la redactora de Woman Silvia Vázquez destaca la tortilla de patatas que hacen en este bar de barrio de toda la vida situado en Carabanchel como la más exquisita de todas las que ha probado. "Apareció hace un montón de años en la típica lista de recomendaciones y después de probarla confirmo que es FANTASÍA: superjugosita y buenísima". Si quieres probar algo más, pide cocochas de merluza y lacón (buenísimo).

CON CEBOLLA CONFITADA: O FRADE (en Ourense)

Dirección: Rúa dos Fornos, 11, Ourense

Lo mejor:"Increíble", es la opinión generalizada de los afortunados que han probado esta tortilla, considerada por muchos (nuestra compañera Fátima García Ortiz, por ejemplo) como la mejor de Ourense (nuestra compañera Fátima García Ortiz, por ejemplo). Es de tipo semicuajada sin llegar a las casi líquidas de otros establecimientos gallegos, y tiene buen precio. De 10.

Precio: Una ración cuesta en torno a los 2,50 euros.

DE REFERENCIA: MANTEQUERÍAS PIRENAICAS (Barcelona)

Dirección: C/ Muntaner, 460, Barcelona. Opciones de delivery en Barcelona con Glovo.

Lo mejor: Atención seguidoras de la tortilla melosa: además de la clásica tortilla de patatas, destacan la de chorizo y trufada. De otro mundo.

Precio: Tortilla con cebolla mediana (para 3 personas), 14,50 euros.

NOCTÁMBULA Y FRANCESA: FLASH FLASH (Barcelona)

Dirección: Granada del Pendedès, 25, Barcelona y apps de delivery como Glovo.

Lo mejor: La tortilla (tanto francesa como española) fue el punto de partida de este local blanco y negro, de estética cuidada y con más de 50 años de historia. Sus horarios tardíos permiten que se puedan degustar sus tortillas después de ir al cine o a un concierto. Hay tortillas francesas variadas, desde la clásica a la de queso, panadera (con pan, queso y tomate frito), romana (con queso y macarrones), a la catalana (con alubias y butifarra), de trufa negra y queso, de chorizo, de jamón de York... En cuanto a tortilla de patata, hay básica o su variación con patatas 'chips'; con cebolla, con puntas de espárragos, con chorizo y pimientos de Padrón, con butifarra o con perejil.

Precio: Tortilla francPrecio:esa y española, 7,50 euros; tortilla de patatas con jamón ibérico de bellota, 9,90 euros.

LAS MÁS ALEGRES: BAR MASIP (Ezcaray)

Dirección: Avda. Academia Militar 4 y 6. Ezcaray (La Rioja).

Lo mejor: Su 'Tortilla de patatas con alegrías' encabeza la carta de especialidades de la casa. Su receta incluye alegrías, unos pimientos picantes típicos de La Rioja, anteriormente denominados 'villanos', que están encargados de proporcionarnos el 'alegrón' con su picor (un picante"ligero y muy agradable", según algunos expertos, o "endiablado", según otros). Se añade a la tortilla en forma de tiras.

Precio: Tapa de tortilla de patatas con alegrías, 1,70 euros; ración, 5 euros.

MELOSA: CASA MIRANDA (BETANZOS)

Dirección: Travesía Progreso 5, Betanzos (A Coruña)

Lo mejor: Su responsable, Pepa Miranda, ha izado varias veces la medalla de oro en el concurso de mejor tortilla de patata de Betanzos con cuatro ingredientes: "Buenas patatas, buenos huevos (que, por lo general, tienen mucha yema), buen aceite y buen punto de sal". Además, logra un efecto meloso que va por partes, no es uniforme en toda la tortilla.

Precio: Tortilla completa de tamaño pequeño, en torno a 12 euros.